太空人還想簽回布萊格曼　「阿土伯」願讓位：希望他能留下來

▲布萊格曼（Alex Bregman）。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

太空人總經理布朗（Dana Brown）26日（台灣時間）受訪表示，儘管球隊已透過交易獲得內野手帕雷德斯（Isaac Paredes）並簽下自由球員沃克（Christian Walker），但重新簽回自由球員明星三壘手布萊格曼（Alex Bregman）的大門仍敞開。

布朗在太空人年度球迷會上坦言，球隊先前並未預料布萊格曼至今仍在自由市場。據悉，太空人休賽季初期曾向布萊格曼提出六年1.56億美元合約，即使球隊陣容有所異動，這份報價依然有效。

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若布萊格曼選擇回歸，太空人需要重新調整內野陣容。消息人士透露，球隊已討論過將二壘手「阿土伯」奧圖維（Jose Altuve）移至左外野的可能性。奧圖維說，「作為隊友，我希望他回來。」

奧圖維說他確實願意移到左外野以容納布萊格曼，「我說過了。他是我們球隊的重要的一份子。如果他留下來，他肯定會讓這支球隊變得更好，所以我們真的在祈禱和希望他能留下來。」

布萊格曼是太空人過去十年的核心球員，曾在2017年和2022年幫助球隊奪得世界大賽冠軍。上季他打擊率.260，擊出26支全壘打，75打點，並贏得三壘手金手套獎。

太空人總教練艾斯帕達（Joe Espada）表示：「這裡是他的家，但無論他做出什麼選擇，我都尊重。我們希望他能留在太空人完成職業生涯。」