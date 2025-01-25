韓國隊12強失利換主帥　柳志炫接任下個月來台情蒐WBCQ

▲柳志炫擔任韓國總教練。（圖／截自KBO官方粉絲團）

記者楊舒帆／綜合報導

韓國在12強晉級失利後，決定換上新任總教練，由前LG雙子柳志炫接任，將帶領韓國隊出征2026年經典賽，預計2月來台情蒐中華隊參與經典賽資格賽的賽事。

經過戰力強化委員會針對未來國家隊走向討論後，並向會長許龜淵推薦候選人，24日正式任命柳志炫為新主帥。他在職棒界經歷多年，多年來都在國家隊教練團陣容中，累積豐富的經驗，而獲得肯定。

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柳志炫在接受《韓聯社》電話採訪時表示，「我感到責任重大，也必須使命必達，韓國隊在經典賽一直未能取得好成績，為了回報球迷期待，一定會拿出表現。前任總教練柳仲逸進行球隊重建，培養出許多具備國際競爭力的年輕球員，我會善用既有基礎，繼續努力。」

韓職去年觀眾人數首度突破千萬，但12強表現不佳，未來國家隊的成績備受矚目，不過柳志炫充滿信心並表示，「首先會走遍全國尋找適合的球員，分析國外球隊的數據。」因此他將於下個月來台觀察中華隊在經典賽資格賽的表現。

柳志炫表示，「亞運三連霸看見年輕球員潛力，但在奧運及經典賽未能回報球迷的厚愛，我知道很多人渴望看到韓國隊在國際賽崛起，我一定能回報大家。」而且，經典賽能招攬海外球員與混血球員入隊，對此他也會做好萬全準備。

▲柳志炫（右一）去年就曾與教練團來台情蒐。（圖／記者楊舒帆攝）