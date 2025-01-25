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林襄、峮峮率24人應援團　日媒也關注：美女軍團最強陣容

▲▼ 12強限定啦啦隊自費應援，左起Jessy、峮峮、妮可、秀秀子。（圖／記者王真魚攝）

▲12強啦啦隊自費曾到東京應援，左起Jessy、峮峮、妮可、秀秀子。（圖／記者王真魚攝）

記者楊舒帆／綜合報導

為迎接2026年世界棒球經典賽預賽，台灣代表隊啦啦隊「CT amaze」25日公布24人名單，陣容包括味全龍「Dragon Beauties」成員林襄、中信兄弟「Passion Sisters」峮峮，以及台鋼「Wing Stars」一粒等各隊王牌啦啦隊員都在陣中。

日媒《Full Count》以「組成最強美女軍團...兩大王牌加入強化陣容」為標題，介紹此次中華隊的豪華陣容。

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12強賽台灣啦啦隊應援響徹東京巨蛋，因此啦啦隊成員也備受外媒矚目。相比上屆12強賽，本次啦啦隊陣容擴增一倍至24人。

文中也說明台灣必須打資格賽的理由，由於台灣在2023年經典賽A組分組賽墊底，本次必須從資格賽晉級才能參加正規賽事，資格賽將於2月21日展開。

此次豪華陣容甫經公布，網友紛紛留言：「最強陣容」、「終於等到林襄加入」、「峮峮表現一定精彩」等，期待能助隊重返正賽。

▲▼ 世界12強棒球賽東京複賽台日大戰，林襄與樂天女孩高橋佳帆（KAHO）一起到場聲援。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽東京複賽台日大戰，林襄與樂天女孩高橋佳帆（KAHO）一起到場聲援。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 啦啦隊中華隊2026世界棒球經典賽CTamaze豪華陣容

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