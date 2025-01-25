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王子維扳倒世界第6中國好手李詩灃 　勇闖印尼大師賽4強

▲▼台灣「羽球王子」王子維。（圖／達志影像／美聯社）

▲台灣「羽球王子」王子維。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

台灣「羽球王子」王子維昨天在印尼大師賽的男單8強以21比15、21比18扳倒中國好手李詩灃，繼2019年韓國大師賽後，再闖BWF超級500系列的男單4強。

世界排名26的台灣羽球好手王子維今年開季狀況不佳，馬來西亞公開賽、印度公開賽皆在首輪止步，不過本週世界羽聯（BWF）超級500系列印尼大師賽終於突破，接連擊敗中國雷蘭曦、香港伍家朗，如願前進男單8強，昨天則挑戰世界排名第6的李詩灃，過去雙方對戰5場，王子維以1勝4負稍居下風。

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王子維在首局與對手互有領先，雙方一路僵持至技術暫停後，勝負關鍵在14比14平手時，王子維一舉打出7比1攻勢，順利以21比15先馳得點。

次局王子維一度取得7比4領先，沒想到之後又被逆轉比分，所幸在技術暫停後，王子維把握連得4分攻勢，再度要回領先，雖然遭到化解1個賽末點，但仍以21比18帶走比賽勝利，晉級男單4強，下一戰將面對地主名將克里斯蒂（Jonatan Christie），爭取冠軍戰門票。

王子維上次挺進BWF超級500系列賽事的男單4強，已經是2019年的韓國羽球大師賽。

關鍵字： BWF羽球王子維印尼大師賽

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