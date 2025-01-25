NBA上半季亮點／喬治到費城組3巨頭爭冠　全隊卻像被詛咒

▲七六人三巨頭左起馬克西、恩比德和喬治。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

34歲頂尖搖擺人喬治(Paul George)本季改披七六人戰袍，與MVP長人恩比德(Joel Embiid)、後場新星馬克西(Tyrese Maxey)組成3巨頭爭冠，全隊卻宛如被詛咒，除了3位球星輪流傷病，連打出問鼎「年度新人王」 表現的菜鳥麥肯(Jared McCain)都因左膝半月板撕裂，宣告整季報銷。

喬治去年夏天告別效力了5年的快艇，以4年2.12億美元(約68.8億台幣)的價碼轉戰七六人，改與費城一哥恩比德、後場新星馬克西組3巨頭，未料全隊開季就傷病不斷。

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▲七六人喬治（右）。（圖／達志影像／美聯社）

費城頭牌恩比德因左膝傷勢沒能趕上開季，直到去年11月中才回歸，僅打了6場，又在12月14日意外被「打臉」，導致鼻竇骨折，生涯第3度顏面骨折。

新加入的9屆全明星搖擺人喬治季初曾在1個月內兩度遭逢左膝過度伸展，他在去年10月15日的熱身賽就曾扭傷左膝退場，直到11月5日才復出，11月21日首次與恩比德、馬克西合體，隨即又傷到左膝，引起是否會傷及韌帶的擔憂，還好最後有驚無險。

▲七六人三巨頭輪流受傷。（圖／達志影像／美聯社）

不過喬治本季至今出賽28場，場均17分創下個人自2014-15賽季後的新低，整體狀態並不理想。

開季在恩比德與喬治輪流掛傷號時，扛起主攻手重任的馬克西也一度出現腿筋傷勢，1月中又遭逢左手扭傷，3巨頭沒有任何1人能保持健康。

除了3巨頭「傷不停」，連去年首輪第16順位新秀麥肯(Jared McCain)，都在季初打出問鼎年度最佳新人表現後因為左膝半月板撕裂而宣告報銷，他本季出賽23場，繳出場均15.3分、2.4籃板、2.6助攻，三分命中率高達38.3%，曾兩度寫下單場30分的紀錄。

▲七六人首輪新秀麥肯整季報銷。（圖／路透）