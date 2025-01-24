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江坤宇10年綁約創亞洲第一人！日、韓職最多8年

▲▼江坤宇。（圖／中信兄弟提供）

▲江坤宇。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／綜合報導

中信兄弟與陣中24歲當家游擊手江坤宇簽下10年保障合約，創下不僅中職，就連日職、韓職都未見過的紀錄，堪稱亞洲首例。

中信兄弟球團24日正式公告，與江坤宇達成10年總價值超過1.4億合約協議，創下中職最年輕獲得月薪破百萬，也是聯盟首位簽下10年保障合約的球員。江坤宇今年月薪從去年54萬提升至66萬，合約第5年起月薪將達120萬，後三年更可能上看150萬。

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日職野手最長合約紀錄者包括松中信彥、柳田悠岐、山田哲人及近藤健介。其中近藤健介在2022年行使國內FA時，簽下7年總額50億日圓（約新台幣10億元）合約，創下本土新高。

韓職投手有柳賢振最長8年合約，野手最長保障合約為6年，首見於2019年SSG崔廷（時為SK飛龍）簽下的第二份FA合約，金額106億韓元（約新台幣2.4億元）。2022年羅成範從NC恐龍轉戰起亞虎時，簽下150億韓元（約新台幣3.4億元）6年合約，同年金賢洙與LG雙子簽下6年115億韓元（約新台幣2.6億元）。2023年梁義智重返斗山熊，以6年152億韓元（約新台幣3.4億元）創下目前最高紀錄。

日韓職棒通常在選手取得國內FA資格後才簽長約，江坤宇24歲即獲得10年保障合約，開創亞洲職棒先例。

關鍵字： 中信兄弟江坤宇10年合約亞洲職棒紀錄

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