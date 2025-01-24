「江坤宇值得」 劉志威曝破億長約關鍵　球員選擇權有限制

▲江坤宇 。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／綜合報導

中信兄弟隊今日宣布與游擊手江坤宇簽下10年合約，總價值高達1億4788萬元，成為中華職棒最年輕「億元男」。領隊劉志威受訪談到合約細節以及想法，強調江坤宇就是值得這份合約，另外球員選擇權是有限制。

這份合約包含1千萬元的激勵獎金，江坤宇本季月薪將提升至66萬元，第5年起更將增至120萬元。合約末三年則併入球員選擇權，並有機會拿下150萬的保障月薪， 再次以「破紀錄」的保障合約續留中信兄弟。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於球員選擇權，劉志威解釋這是一份「有限制的球員選擇權」。由於合約期長達10年，雙方約定在第7年後設立選擇權機制——若球團提供月薪150萬元，球員則無法執行選擇權；反之，若未達到該薪資水準，球員可以行使選擇權。

「主要原因是10年很長，希望雙方可以在這留點彈性空間，只要雙方接受，我想大家還是希望繼續在這個球隊中信兄弟來合作，所以用這個合約模式來呈現。」劉志威強調，選擇權是雙方合意，盼留點空間彈性，「那個時機點，大家會重新檢視合約，沒有一定什麼合約選擇權，甚至國外有雙向選擇，球團球員只要同意，就沒有一定要怎樣。」



對於陳子豪以10年約轉戰龍隊，是否讓球團更加決定要留下江坤宇。劉志威直言並非如此，「我覺得自由市場演進發展一直變化，不只陳子豪，主要是看整個市場發展情況，怎樣對球團、球員是好的。所以不是針對子豪，今年自由很多呈現內容、各球團因應方式，我認對對整個市場都是好事。」

▲陳子豪加盟味全龍。（圖／記者黃克翔攝）

他也表示，選擇10年並無特別含義，「純粹代表一個世代」，想要傳達的是，在台灣職棒環境中，成功不僅僅取決於天賦。「像坤宇這樣靠著比賽理解能力、心理素質，再加上平時苦練，一樣能在高層級比賽中有出色表現的選手，同樣值得獲得優渥合約。」

「阿坤在我們球隊一直是認為球隊未來非常重要主要的選手，現在自由球員是7年，我覺得即便沒有簽這份合約，每年自由球員之前，他還是在我們這，如果他想留下來，我們也願意讓他更專心在球隊努力，沒有什麼不好。」劉志威說。

連同江坤宇這份合約，中職休賽季出現了5張大約，包括2張破億等級的合約，反映中職市場正在轉變。類似的長約模式逐漸成為各隊思考方向，劉志威認為，這樣的發展趨勢並不令人意外，關鍵在於球團要如何因應市場變化，為球隊及球員創造雙贏。

至於江坤宇的合約是否包含旅外逃脫條款，劉志威指出合約討論過程主要以中職為考量，若未來有海外發展機會再另行討論。

記者另外提到，過往大約主要是以重砲、投手為主，劉志威直言，每支球隊建隊核心不同，沒有對錯，「我們一直以來都以中線守備為建隊方向。江坤宇加入後的表現遠超預期，年紀輕輕就展現出優異的比賽理解力、心理素質，加上平日勤奮苦練，更成為中華隊主力游擊手。這些都是我們願意開出這份合約的關鍵因素，也希望他的努力歷程能成為年輕球員的典範。」他強調，雖然重砲型選手仍是市場主流，但球團選擇在此時與江坤宇簽下長約，正是看重他在防守端的全方位價值。

