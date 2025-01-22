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台灣12位球員闖澳職大成功　俠盜隊發文感謝中職

▲▼第二梯中職球員完成澳職賽事。（圖／截自俠盜隊官方社群）

▲第二梯中職球員完成澳職賽事。（圖／截自俠盜隊官網）

記者楊舒帆／綜合報導

澳職布里斯本俠盜隊今日特別發文，感謝12位中華職棒選手本季的付出，並強調這項合作計畫不僅提升球隊戰力，更促進了台澳棒球文化交流。

今年中華職棒與澳洲棒球聯盟布里斯本俠盜隊合作，由六支中職球隊各推薦兩名潛力球員，分兩梯次參與澳聯例行賽。第一梯次包括中信兄弟王奕凱、統一獅林子崴、樂天桃猿林耀煌、味全龍趙璟榮、富邦悍將蔡佳諺及台鋼雄鷹林家鋐；第二梯次則有中信兄弟楊祥禾、統一獅姚杰宏、樂天桃猿李家明、味全龍拿莫．伊漾、富邦悍將王苡丞及台鋼雄鷹謝葆錡。

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為慶祝這項合作計畫的成功，俠盜隊於1月18日舉辦「台灣日」活動，中職會長蔡其昌特地率團前往布里斯本，並準備台灣日主題球衣、春聯與國旗，分送給近千名到場的台灣球迷。現場還準備台灣小吃，並播放「台灣尚勇」應援曲，營造濃厚的台灣味。

活動當天，布里斯本市長Adrian Schrinner、澳職執行長Glenn Williams等多位貴賓蒞臨現場。華航澳洲布里斯本分公司更特製「台灣尚勇」歌詞小卡，與球迷同聲為台灣選手加油。值得一提的是，富邦悍將王苡丞在比賽第五局擊出超前全壘打，助隊以5:2擊敗坎培拉騎兵隊，為台灣日畫下完美句點。

俠盜隊22日在社群媒體上表示：「這些選手不僅帶來技術與熱情，更在俠盜隊大家庭中建立了深厚情誼。我們以與中華職棒的獨家合作關係為榮，這不僅強化了雙方聯繫，更為台澳棒球交流寫下新頁。」

這項合作計畫由中職聯盟支援球員機票、住宿費用，並配有隨行翻譯和防護員，展現聯盟培養新秀、拓展國際視野的決心。蔡其昌會長也特別準備紅包給六位在澳聯打拚的台灣球員，期許他們在新的一年有更好的表現。

關鍵字： 中職澳洲棒球布里斯本台灣日文化交流

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