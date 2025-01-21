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台鋼獵鷹雙洋將轟46分狂勝24分　賞高雄鋼鐵人5連敗

▲▼台鋼獵鷹鉑金、谷毛唯嘉。（圖／PLG提供）

▲台鋼獵鷹鉑金。（圖／PLG提供）

文／中央社

台灣職籃P.LEAGUE+ 台鋼獵鷹今天靠著洋將鉑金、赤崁聯手拿下46分，以110比86痛宰高雄鋼鐵人，收下主場2連勝，持續穩居第2名，而鋼鐵人則苦吞5連敗。

台鋼獵鷹19日在主場成功大學擊敗台北富邦勇士後，本季主場首勝開張，今天展開4天內第3場在主場賽事，迎戰開季前11戰僅拿下1勝的鋼鐵人，這也是PLG在農曆年前最後1場例行賽。

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獵鷹上半場火力全開，以超過54%團隊命中率，取得66比43領先，且包括洋將赤崁（Žiga Dimec）在內，半場打完就有4人得分雙位數。

▲▼台鋼獵鷹鉑金、谷毛唯嘉。（圖／PLG提供）

▲台鋼獵鷹鉑金。（圖／PLG提供）

鋼鐵人在少了主力洋將艾賽亞（Isaiah Briscoe）、陳范柏彥情況下，打得更加艱辛，除了洋將喬迪（Jordy Tshimanga）外，欠缺更多得分點，而先發控衛劉承彥更是在第3節開始不到2分鐘就6犯畢業。

獵鷹在確立雙位數領先優勢後，第3節還剩4分鐘時，派38歲老將張博勝上場，這也是他個人本季首秀，他也把握機會在第3節尾聲投進三分球，幫助球隊帶著20分領先進入決勝節，一旁隊友也開心為他喝采。

▲▼台鋼獵鷹鉑金、谷毛唯嘉。（圖／PLG提供）

▲台鋼獵鷹谷毛唯嘉。（圖／PLG提供）

鋼鐵人莊朝勝末節連續命中三分、試圖拉近比分，而獵鷹的谷毛唯嘉與洋將鉑金（Nick Perkins）輪流挹注火力，不讓對手如願，並率領獵鷹以24分勝出，帶著主場2連勝迎接過年。

獵鷹共2人得分突破20分大關，鉑金、赤崁各得25分、21分，飛雷神（Branden Frazier）貢獻17分，谷毛唯嘉斬獲15分。鋼鐵人的喬迪繳出20分、20籃板「雙20」成績，依舊未能阻止球隊吞下5連敗。

關鍵字： PLG台鋼獵鷹高雄鋼鐵人

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