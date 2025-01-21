喬科維奇忍傷4盤逆轉勝小蠻牛　挺進澳網4強距第25冠僅差2勝

記者游郁香／綜合報導

喬科維奇(Novak Djokovic)今(21)日在澳網8強賽強碰西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲(Carlos Alcaraz)，儘管他首盤以4比6讓出，還疑似出現腹股溝傷勢，在場上顯得步履蹣跚，但他展現「墨爾本之王」的超強意志力，接受場外治療後迅速恢復，以6比4、6比3、6比4連趕3盤搶下4強門票。

擁有10座澳網冠軍的37歲老將喬科維奇，此戰面對21歲「小蠻牛」艾卡拉茲的挑戰，喬帥要尋求第25座大滿貫冠軍，「小蠻牛」則希望成為史上最年輕的「生涯大滿貫」紀錄締造者。喬帥在這場天王山之戰首盤雖率先破發，但隨後遭到「小蠻牛」逆轉，以4比6讓出。

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▲墨爾本之王喬科維奇擊敗小蠻牛艾卡拉茲挺進澳網4強。（圖／路透，下同）

更令人憂心的是，喬科維奇在首盤結束時疑似出現腹股溝傷勢，顯得步履蹣跚，不過他接受場外治療後，不可思議地恢復過來，他展現「墨爾本之王」的本色，接下來3盤全面壓制艾卡拉茲，以6比4、6比3、6比4連趕3盤，最終以總盤數3比1逆轉獲勝。

喬科維奇在鏖戰了3小時37分鐘後搶下4強門票，持續朝生涯第11座澳網冠軍、第25座大滿貫金盃前進，接下來將與德國第2種子茲維列夫(Alexander Zverev)爭奪決賽資格。

這是喬科維奇生涯第50度挺進大滿貫4強，他現在是史上第3位在37歲後仍多次進入大滿貫準決賽的男子選手，也是公開化年代第3位在這個年齡晉級準決賽的男子選手，前兩位是羅斯維爾(Ken Rosewall)和費德勒(Roger Federer)。