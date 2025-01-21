「全鷹主場」歷史性首戰2月底登場　將上演台鋼VS.岱鋼

▲台鋼雄鷹邀旅日好手陽岱鋼所屬的Oisix新潟天鵝之皇來台，2月27、28日進行「2025港都台日親善交流戰」。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者游郁香／綜合報導

台鋼雄鷹1月13日展開春訓，備戰隊史第2年一軍賽季，在2025年全新賽季開打之前，台鋼雄鷹力邀旅日好手陽岱鋼所屬的Oisix新潟天鵝之皇來台，將於2月27、28日進行「2025港都台日親善交流戰」。

這項交流賽由台鋼雄鷹球團與高雄市政府共同主辦，是台鋼雄鷹2025年在澄清湖主場首場對外正式比賽，也是台鋼成軍後第一次在澄清湖球場實行「全鷹主場」，預售票將於2月上旬開賣。

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台鋼雄鷹在2024年秋訓、2025年春訓都曾派員前往日本移地訓練，隨著春訓進行，進入實戰階段，這次則是邀請Oisix新潟天鵝之皇來台，進行兩場交流賽。

▲旅日好手陽岱鋼。（圖／記者黃克翔攝）

旅日好手陽岱鋼2024年加盟Oisix新潟天鵝之皇，讓更多台灣球迷對這支目前隸屬日本職棒二軍東區聯盟的隊伍充滿好奇，這次交流賽將是陽岱鋼繼2017年亞冠熱身賽之後、相隔近8年再度於台灣球迷面前獻技，在港都上演「台鋼VS.岱鋼」。

這兩場台日親善交流戰，台鋼雄鷹與Oisix新潟天鵝之皇也有話題組合，包括「前後北海道日本火腿鬥士外野球星」陽岱鋼與王柏融、「前後『台鋼雄鷹、新潟天鵝之皇』日籍球星」投手笠原祥太郎與吉田一将，屆時將在南台灣的澄清湖棒球場同場獻技。

「2025港都台日親善交流戰」以「捍衛領空」為主軸，是交流更是競賽。雄鷹展翅翱翔、雄霸一方，天鵝之皇則是高貴優雅的掠奪者，雙方即將在高雄展開兩場決鬥，捍衛各自領空。這不僅是台灣與日本棒球對決，更是一段共享旅程，每一次投球、每一次揮擊，都是友誼的傳遞，台鋼雄鷹與Oisix新潟天鵝之皇即將共譜這段精采篇章。

「2025港都台日親善交流戰」賽事資訊：

2月27日（四）18：35台鋼雄鷹 VS. Oisix新潟天鵝之皇@澄清湖棒球場

2月28日（五）16：05台鋼雄鷹 VS. Oisix新潟天鵝之皇@澄清湖棒球場

☆兩天賽事皆實行「全主場應援」

☆售票資訊預計於2月上旬公佈