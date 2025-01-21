運動雲

>

「全鷹主場」歷史性首戰2月底登場　將上演台鋼VS.岱鋼

▲▼台鋼雄鷹邀旅日好手陽岱鋼所屬的Oisix新潟天鵝之皇來台，2月27、28日進行「2025港都台日親善交流戰」。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲台鋼雄鷹邀旅日好手陽岱鋼所屬的Oisix新潟天鵝之皇來台，2月27、28日進行「2025港都台日親善交流戰」。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者游郁香／綜合報導

台鋼雄鷹1月13日展開春訓，備戰隊史第2年一軍賽季，在2025年全新賽季開打之前，台鋼雄鷹力邀旅日好手陽岱鋼所屬的Oisix新潟天鵝之皇來台，將於2月27、28日進行「2025港都台日親善交流戰」。

這項交流賽由台鋼雄鷹球團與高雄市政府共同主辦，是台鋼雄鷹2025年在澄清湖主場首場對外正式比賽，也是台鋼成軍後第一次在澄清湖球場實行「全鷹主場」，預售票將於2月上旬開賣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台鋼雄鷹在2024年秋訓、2025年春訓都曾派員前往日本移地訓練，隨著春訓進行，進入實戰階段，這次則是邀請Oisix新潟天鵝之皇來台，進行兩場交流賽。

▲▼陽岱鋼返台記者會。（圖／記者黃克翔攝）

▲旅日好手陽岱鋼。（圖／記者黃克翔攝）

旅日好手陽岱鋼2024年加盟Oisix新潟天鵝之皇，讓更多台灣球迷對這支目前隸屬日本職棒二軍東區聯盟的隊伍充滿好奇，這次交流賽將是陽岱鋼繼2017年亞冠熱身賽之後、相隔近8年再度於台灣球迷面前獻技，在港都上演「台鋼VS.岱鋼」。

這兩場台日親善交流戰，台鋼雄鷹與Oisix新潟天鵝之皇也有話題組合，包括「前後北海道日本火腿鬥士外野球星」陽岱鋼與王柏融、「前後『台鋼雄鷹、新潟天鵝之皇』日籍球星」投手笠原祥太郎與吉田一将，屆時將在南台灣的澄清湖棒球場同場獻技。

「2025港都台日親善交流戰」以「捍衛領空」為主軸，是交流更是競賽。雄鷹展翅翱翔、雄霸一方，天鵝之皇則是高貴優雅的掠奪者，雙方即將在高雄展開兩場決鬥，捍衛各自領空。這不僅是台灣與日本棒球對決，更是一段共享旅程，每一次投球、每一次揮擊，都是友誼的傳遞，台鋼雄鷹與Oisix新潟天鵝之皇即將共譜這段精采篇章。

「2025港都台日親善交流戰」賽事資訊：
2月27日（四）18：35台鋼雄鷹 VS. Oisix新潟天鵝之皇@澄清湖棒球場
2月28日（五）16：05台鋼雄鷹 VS. Oisix新潟天鵝之皇@澄清湖棒球場

☆兩天賽事皆實行「全主場應援」
☆售票資訊預計於2月上旬公佈

關鍵字： 中職台鋼雄鷹陽岱鋼

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

體育署預算遭砍11億　洪總苦笑回應：怎麼會做這種事

體育署預算遭砍11億　洪總苦笑回應：怎麼會做這種事

WBC資格賽35人集訓名單　樂天不只一人上榜

WBC資格賽35人集訓名單　樂天不只一人上榜

林立私訊風波遭騷擾勒索　經紀公司還原始末：無踰矩行為

林立私訊風波遭騷擾勒索　經紀公司還原始末：無踰矩行為

快訊／謝淑薇「罕見摔拍」3盤挺進澳網4強　差2勝衛冕女雙冠軍

快訊／謝淑薇「罕見摔拍」3盤挺進澳網4強　差2勝衛冕女雙冠軍

台啤雲豹宣布簽下羅斯升級陣容！　他自豪球風全能、適應力迅速

台啤雲豹宣布簽下羅斯升級陣容！　他自豪球風全能、適應力迅速

味全龍邀請測試　「台大」藍翊誠有機會延續職棒路

味全龍邀請測試　「台大」藍翊誠有機會延續職棒路

魔神樂等待合約回簽　樂天談妥韓職經驗新洋投

魔神樂等待合約回簽　樂天談妥韓職經驗新洋投

亞洲職棒冠軍爭霸賽預計2026年秋季舉行

亞洲職棒冠軍爭霸賽預計2026年秋季舉行

藍鳥補強不順：終於迎來桑坦德！下一步瞄準賽揚強投？

藍鳥補強不順：終於迎來桑坦德！下一步瞄準賽揚強投？

身邊少了唐西奇不會打球？　神射湯普森得分、三分命中率暴跌

身邊少了唐西奇不會打球？　神射湯普森得分、三分命中率暴跌

【阿公好帥XD】孫女幫阿公搭配穿搭變韓系潮男

熱門新聞

體育署預算遭砍11億　洪總苦笑回應：怎麼會做這種事

WBC資格賽35人集訓名單　樂天不只一人上榜

林立私訊風波遭騷擾勒索　經紀公司還原始末：無踰矩行為

快訊／謝淑薇「罕見摔拍」3盤挺進澳網4強　差2勝衛冕女雙冠軍

台啤雲豹宣布簽下羅斯升級陣容！　他自豪球風全能、適應力迅速

味全龍邀請測試　「台大」藍翊誠有機會延續職棒路

讀者回應

﻿

熱門新聞

1體育署預算遭砍11億　洪總：一群笨蛋

2WBC資格35人集訓　樂天不只一人

3林立涉私訊風波　經紀公司還原始末

4謝淑薇挺進澳網4強　差2勝衛冕女雙冠軍

5台啤雲豹宣布簽下羅斯升級陣容！

最新新聞

1NBA最新單周MVP出爐！

2洪一中見證蛻變：大巨蛋改變台灣棒球

3洪總喊話球團認養澄清湖主場

4台鋼邀陽岱鋼　洪一中樂見未來返台

516歲神童郭冠宏拚年底進世界前40名

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

101招緩解麩質過敏發炎

101招緩解麩質過敏發炎

「文里補習班」開課啦！做一道無麩質的「鮮蝦嫩蛋燉豆腐」，讓你吃完不再全身癢

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

3歲女兒在父母婚禮暖心留言 新郎一聽秒噴淚

【泰格與雪兒】媽寶已經落伍了

死囚 #黃麟凱 遺體今火化！家屬未到場 僅法師誦經送最後一程

【蛋糕土匪】登合歡山慶生遇鳥偷襲搶蛋糕！整盤都被擊落了QQ

【姑姑請你出去了】問姪子漂不漂亮？他思考半天回「只有2分」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366