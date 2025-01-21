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台啤雲豹宣布簽下羅斯升級陣容！　他自豪球風全能、適應力迅速

▲▼台啤雲豹宣布簽下羅斯。（圖／台啤雲豹提供）

▲台啤雲豹宣布簽下羅斯。（圖／台啤雲豹提供）

記者游郁香／綜合報導

台啤永豐雲豹今(21日)宣布簽下關島男籃代表隊主力前鋒羅斯(Earnest Ross)，球團營運長顏行書說，「羅斯擁有壯碩的身材與不俗的籃板能力，同時也具備持球進攻技巧，他加入後將有望調整球隊壓力，也讓我們的洋將陣容有更多的變化性。」

現年33歲的羅斯身高198公分、體重107公斤，大學時期曾效力過美國奧本大學(Auburn University)以及密蘇里大學(University of Missouri)等NCAA一級名校，職業生涯曾在澳洲、紐西蘭、丹麥、卡達、美國與日本等國聯賽征戰，來台前效力於蒙古職業籃球聯賽(MBL)SG 猿人隊，總計出賽9場繳出場均14.6分、10.2籃板、3.4助攻、1.7抄截。

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羅斯自信表示，「我球風屬全能型，不管是外線、鞏固籃板或是為隊友創造機會，都是擅長的打法，另外，我場上適應能力迅速更是優勢之一。」

羅斯自2017年開始代表關島男籃出賽，並迅速扛起陣中主力得分手的角色，去年底在2025 FIBA亞洲盃資格賽對上日本男籃曾繳出單場30分、10籃板，外帶6記三分球的優異表現。

顏行書認為，羅斯在國際賽的表現大家有目共睹，並且近年曾在日本職籃效力，代表他對於亞洲球風非常熟悉，這都有助於他融入雲豹體系，期待羅斯來台與隊友磨合後，會對球隊的整體陣容配置更有彈性。

羅斯已於昨(20日)清晨抵台，他興奮地說，「這是我職業生涯首度來到臺灣，來之前我也看了幾場球隊的比賽，很興奮能夠加入雲豹這個大家庭，更期待在桃園主場出賽，與隊友一起並肩作戰，努力往季後賽邁進。」 

關鍵字： TPBL台啤雲豹羅斯

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