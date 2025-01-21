藍鳥補強不順：終於迎來桑坦德！下一步瞄準賽揚強投？

▲桑坦德 (Anthony Santander)轉戰藍鳥 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

藍鳥這次休賽季先後在索托（Juan Soto）、巴恩斯（Corbin Burnes）及佐佐木朗希的爭奪戰中敗北。不過，台灣時間1月21日，藍鳥隊終於成功簽下強打者桑坦德（Anthony Santander），合約為期5年、總值9250萬美元。他上賽季出場155場，打擊率為2成35，擊出44支全壘打，並有102分打點。

然而，對於即將迎來格雷諾二世（Vladimir Guerrero Jr.）及比薛特（Bo Bichette）合約最後一年的關鍵球季，藍鳥目前的補強仍顯不足。據外媒報導，他們可能將在強化打線的同時，尋求具有先發與牛棚雙重經驗的投手加入。

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加拿大媒體《Sportsnet》報導指出，藍鳥對遊騎兵自由球員（FA）名投手薛茲爾（Max Scherzer）展現出興趣。

薛茲爾生涯累積216勝、3407次三振，並曾3度榮獲賽揚獎，是大聯盟史上耀眼的傳奇投手之一。然而，40歲的他在上季因傷僅出賽9場，成績不如以往，僅拿下2勝4敗、防禦率3.95，送出40次三振。

藍鳥目前已擁有高斯曼（Kevin Gausman）、貝里奧斯（José Berríos）、巴西特（Chris Bassitt）及弗朗西斯（Bowden Francis） 4位先發投手，但仍缺乏穩定的第5號先發。若能簽下薛茲爾，將有助於提升輪值深度。

▲藍鳥鎖定薛茲爾（Max Scherzer）。（圖／達志影像／美聯社）

牛棚方面，藍鳥已透過自由市場簽下霍夫曼（Jeff Hoffman）與賈西亞（Jimmy Garcia），並透過交易換來桑德林（Nick Sandlin）。然而，他們在史考特（Tanner Scott）的爭奪戰中失利，目前正密切關注費城人自由球員右投埃斯特維斯（Carlos Estévez）的動向。

32歲的埃斯特維斯上季效力於天使及費城人，54場出賽中繳出4勝5敗、26次救援成功、防禦率2.45，並送出50次三振。他以穩定的控球能力刷新了生涯最佳成績，吸引多支球隊的興趣。

藍鳥也曾考慮簽下阿隆索（Pete Alonso），作為指定打擊（DH）使用。阿隆索目前仍為自由球員，上季效力大都會隊，出賽162場，打擊率.240，擊出34支全壘打及88分打點，OPS為.788。他生涯6年累積226轟，火力驚人。

雖然藍鳥在簽下桑坦德後，是否仍會繼續爭取阿隆索尚不明朗，但由於他與大都會的續約談判破裂，外界普遍預測他將加盟其他球隊。