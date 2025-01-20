台北戰神雷蒙恩等4男神帥氣入鏡　聯手韓國限定女神攻佔球迷的心

▲台北台新戰神球員化身帥氣男神。（圖／台北戰神提供）

記者游郁香／綜合報導

台北台新戰神將於2月7日與9日舉辦「佔有你的心」主題活動，韓國限定女神李素泳與朴恩惠將加入Taishin Wonders驚喜現身，陣中4大男神雷蒙恩、江均、錢肯尼與陳文宏也分別展示陽光幽默、酷帥霸氣、靦腆深情、低調有型的多元魅力，現場還特別打造戀愛主題拍照區，以及賽前擊拳會與合照，讓球迷零距離感受男神女神的溫暖魅力。

「佔有你的心」主視覺由陳文宏、錢肯尼、江均與雷蒙恩4帥聯手演出，這次他們脫下球衣，換上旅法時裝設計師Peter Wu打造的清新質感服裝，展現品牌的極簡風格與創新。

[廣告]請繼續往下閱讀...

Peter Wu擅長以基本色調描繪優雅，並善用科技面料如蠶絲混紡，打造輕透親膚的質感，讓時尚兼具舒適與實用，完美詮釋俐落與法式工藝的結合。

江均裸身穿著牛皮背心，小露胸膛，展現酷帥霸氣的風格，一登場立刻吸引錢肯尼目光，驚訝地大喊：「帥！」江均則笑著說：「嘗試新的風格蠻新鮮的，但這套比較適合Sammy啦，他的肌肉線條比我更好看。」

拍攝開始前，江均更做起伏地挺身，笑著說：「熱起來手臂線條才會更明顯！」學長陳文宏則在旁當起動作指導：「比愛心時，二頭肌要外旋這樣擺，才能顯得更霸氣！」畫面中央的雷蒙恩手持玫瑰花，陽光溫暖的氣質魅力，加上招牌笑容擄獲眾人目光。

混血兒錢肯尼則以深邃的眼眸搭配誠懇笑容，呈現他的靦腆深情，他覺得整套服裝很好看，但較為紳士正式感，是平常比較少穿的休閒風，「我的穿搭會比較貼近陳文宏身上那套，低調休閒風格。」

而陳文宏毫不遲疑地自嘲道：「江均裸上身只穿背心的穿搭，我真的沒辦法。」此次穿上工裝風展現出低調有型的魅力的他，自信的說：「雖不是平時風格，還是蠻好看的啦！」

▲限定女神李素泳、朴恩惠甜蜜降臨台北戰神主場 。（圖／台北戰神提供）

主視覺的帥照看不夠，現場還有4位型男戰神的專屬拍照框，邀請戰友在戀愛主題拍照區，留下甜蜜合影，並將照片上傳社群，還能獲得專屬的限量紀念品。

Taishin Wonders的男神女神也將在賽前陪伴大家，2月7日「戰勝孤單擊拳會」與2月9日「佔有你的心合照會」由Taishin Wonders男神女神以及韓國限定女神李素泳與朴恩惠陪伴大家，凡活動日於戰神裝備局消費滿520元即可參與，號碼牌數量有限，發完為止。

除此之外，兩日中場還有限定女神素泳與恩惠的精采演出，2月9日更加碼由反差女神俐蓁帶來最甜蜜的演唱。2月7日平日賽事還有學生日與市民日優惠，持學生證或設籍於中山、中正區市民可免費領取限量門票，台新卡友更能享有指定區域買一送一的好康，而第二節結束後的星光票五折優惠，則為下班後的戰友們提供最即時的浪漫選擇。