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岳東華12強展現超強守備實力　是否入選經典賽資格賽沒想太多

▲▼世界12強棒球賽東京複賽，岳東華。（圖／記者李毓康攝）

▲岳東華在12強賽展現超強守備實力。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社

世界12強棒球賽的冠軍國手岳東華，今天出席「國內運動賽事錄影轉播行銷宣導計畫」記者會提到，現在正備戰中職新球季，對於會不會被徵召打經典賽（WBC）資格賽沒想太多。

現年29歲的岳東華，在去年世界12強棒球賽展現出滴水不漏的二、游間防守功力，成了投手背後最大的支撐力量。而他在上個賽季的中華職棒，出賽場次118場創生涯新高，繳出2成11打擊率，整季8發全壘打也是生涯之最。

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岳東華接受中央社訪問時表示，雖然12強已經過了一段時間，但現在偶爾看到新聞或相關資訊，腦中還是會回到當時情境裡。

▲體育署舉行基層運動賽事開播記者會，邀請世界12強賽國手岳東華選手(左3)、U12國手周震泉(左1)及簡舶丞(左2)參加；體育署主任秘書呂忠仁。（圖／體育署提供）

▲體育署舉行基層運動賽事開播記者會，岳東華選手(左3)受邀出席。（圖／體育署提供）

岳東華笑說：「12強棒球賽結束後，去過幾次餐廳吃飯，都不小心被老闆認出來，還主動說要請客，但我最後都還是有付錢。」

預計2月登場的世界棒球經典賽資格賽，台灣隊35人大名單還未公布。

岳東華表示，「現在就是為了中職新賽季在做準備，持續加強身體的素質，也希望球迷可以繼續進場看球支持我們。至於經典賽我沒有想太多，沒被徵召就不去想，等到有徵召的話再來好好準備。」

關鍵字： 世界12強棒球賽12強賽岳東華經典賽

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