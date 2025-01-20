曝佐佐木朗希選道奇主因　日本名投預測他大聯盟首季15勝

▲「令和怪物」佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

「令和怪物」佐佐木朗希18日與洛杉磯道奇簽下小聯盟合約，成為陣中第3名日本投手，過去也曾挑戰大聯盟的前輩五十嵐亮太，近日在節目上分析，相比其他爭取佐佐木的球隊，去年才贏得世界冠軍，陣中還有大谷翔平的道奇更具吸引力，五十嵐也大膽預測，佐佐木大聯盟首季有望拿下15勝。

前大聯盟球員，曾在東京養樂多燕子及福岡軟銀鷹效力的日本名投五十嵐亮太，在昨(19)日播出的新聞節目中，對佐佐木朗希最終選擇道奇提出個人見解。

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「這是一支強隊，我認為佐佐木覺得道奇隊更具吸引力，陣中有大谷和山本。去年奪冠的球隊中，有3位日本選手這是非常了不起的事情。」五十嵐亮太說，「但我個人也想看到大谷和佐佐木的投打對決，所以心情有點複雜。」

▲日本名投五十嵐亮太。（圖／翻攝自五十嵐亮太IG @ryota_igarashi53）

五十嵐亮太也對佐佐木朗希在大聯盟的首個賽季做出預測，「我認為道奇隊不會過度使用佐佐木。道奇隊在簽下佐佐木時，知道他去年在日本投了多少局數、多少場比賽。如果大幅超過這些數據，受傷的風險會更高，因此我認為他們不會那樣使用他。比賽數量多，投球局數也會增加。在一年中，他們會在一定的比賽場次和局數範圍內進行調整。」

儘管佐佐木朗希簽的是小聯盟合約，但他被寄予成為先發輪值的厚望，五十嵐亮太斷言，「我認為他會進入(先發輪值)。在日本取得成績的選手，在美國也能取得成績，因此球團會將佐佐木納入輪值。大谷從5月開始登板，預計史奈爾(Blake Snell)、葛拉斯勞(Tyler Glasnow)、山本之後，佐佐木會接著登板。」

佐佐木朗希在日本職棒5年登板64場，取得29勝15敗，防禦率2.10的數據。他在2024賽季中途因傷退出，仍登板18場，首次單季繳出10勝以上的成績。

▲「令和怪物」佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

對於佐佐木朗希在大聯盟首年的勝場數，五十嵐預測，「可能會登板25場左右。如果表現好，可以取得15勝左右。我認為佐佐木抱著很大的決心前往大聯盟，考慮到他的直球和變化球，他應該能達到這樣的成績。」

大聯盟的比賽場次比日本職棒多，日本職棒一季143場，大聯盟則有162場。大谷翔平在洛杉磯天使的2022賽季登板28場，佐佐木朗希在日本最多登板的賽季是2022年的20場，道奇會如何使用佐佐木備受關注。