體育署預定轉播30場基層運動賽事　3大社群平台加入推廣

▲體育署預計轉播30場基層體育賽事。（圖／體育署提供）

記者游郁香／綜合報導

教育部體育署為提升國內體育運動賽事能見度及參與度，辦理「國內運動賽事錄影轉播行銷宣導計畫」，預定轉播30場基層體育賽事、總時數120小時，涵蓋國手選拔賽、排名賽、公開賽及各地方政府及體育團體辦理之基層體育運動等賽事。

體育署提供民眾電視及網路等多元收看管道，包含電視頻道緯來精采台MOD、緯來體育台，以及社群媒體平台的「動滋Sports」Youtube、「緯來體育台官方粉絲團」Facebook，符合現今民眾多元收看的習慣外，提升觀看的便利性讓民眾能依照自己的習慣選擇收看方式，隨時隨地為選手們加油打氣。

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體育署主任秘書呂忠仁表示，去年的巴黎奧運、巴黎帕運及世界12強棒球賽，我國都拿下非常好的成績，這些精彩的賽事都是透過媒體的轉播服務，讓國人能夠同步觀賽，為台灣選手加油，緊緊凝聚了國人的情感。

因此，體育署除了國內外頂尖運動賽事的轉播補助之外，更希望國人能夠關注基層運動賽事，多年來積極投入辦理「國內運動賽事錄影轉播行銷宣導計畫」，就是希望大家能夠透過轉播，看見基層選手的努力，給予更多關注，持續推廣我國基層體育賽事，擴大收視人口，並促進運動產業發展。

▲體育署主任秘書呂忠仁。（圖／體育署提供）

除了精彩的基層賽事轉播，藉由體育署的「動滋Sports」三大社群媒體Facebook、Instagram與YouTube宣傳各項運動賽事外，將依照平台屬性設計各式社群原創內容，知識型報導貼文、輕鬆的直式短影音等，以豐富且多元的形式吸引大眾關注運動文化。

今（114）年度推出全新單元「動滋hi five」邀請國手或職業層級選手與基層賽事選手交流，透過真摯對談與互動，帶領觀眾探索選手們的心路歷程與努力背後的故事。集結之前的熱門網路節目元素全新再進化，由職棒人氣女孩主持的「Hey！通通動起來」將實地走訪各項基層選手及不同運動產業領域的工作者，一同揭開職業背後不為人知的秘密。富含知識的「動滋聊解窩」搭上線上講座熱潮挖掘深度議題，帶民眾認識運動產業知識，全新單元豐富粉絲對運動產業的想像。

▲體育署舉行基層運動賽事開播記者會，邀請世界12強賽國手岳東華選手(左3)、U12國手周震泉(左1)及簡舶丞(左2)參加。（圖／體育署提供）

本計畫同時製作30則運動專題報導，內容包含各式賽事介紹、人物故事、企業贊助、運動產業及運動觀光等多元主題，全面呈現台灣運動產業的精彩面貌外，團隊將走入街頭與民眾對話，收集多元觀點，促進運動文化融入日常生活，激發全民對運動的熱情。

「國內運動賽事錄影轉播行銷宣導計畫」今(20)日正式啟動，政府投注大量資源支持國內基層體育的發展，期望提升全民運動風氣，並帶動相關產業推展，為台灣體育產業開啟全新的篇章。