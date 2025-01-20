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球王辛納手抖呼吸困難仍晉澳網8強　超猛發球致比賽延誤21分鐘

記者游郁香／綜合報導

澳網男單頭號種子、義大利球王辛納(Jannik Sinner)今(20)日出戰第4輪賽事，面對21歲丹麥好手魯內(Holger Rune)，他賽前不尋常地跳過練習，比賽中被拍到拿著毛巾摀臉，右手不由自主地抖動，最終他在第3盤請求醫療暫停，在身體不適之下，仍以6比3、3比6、6比3、6比2挺進8強。

▲▼球王辛納澳網第4輪身體不適，臉色慘白、右手發抖，辛苦晉級8強。（圖／達志影像／美聯社）

▲球王辛納澳網第4輪身體不適。（圖／達志影像／美聯社）

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23歲球王辛納尋求衛冕澳網男單冠軍，16強賽面臨艱鉅考驗，他的身體狀況不佳，今日墨爾本的氣溫又飆高到32度，他以6比3收下首盤後，次盤3比6讓出，鏡頭拍到他換邊休息時，坐在板凳上用冰毛巾捂住臉，右手竟在發抖，看起來還有些呼吸困難。

▲▼球王辛納澳網第4輪身體不適，臉色慘白、右手發抖，辛苦晉級8強。（圖／達志影像／美聯社）

▲辛納臉色慘白、右手發抖，辛苦晉級8強。（圖／達志影像／美聯社）

在第3盤中段歷經兩個艱難的發球局，辛納喊了醫療暫停，期間醫師檢查了他的脈搏，他能否繼續比賽一度成了疑問，衛冕之路出現巨大危機。他從場外治療完回到場上後，仍顯得體力不支，但隨著比賽的進行，他的移動能力開始恢復。

▲▼球王辛納澳網第4輪身體不適，臉色慘白、右手發抖，辛苦晉級8強。（圖／達志影像／美聯社）

▲球王辛納的發球打壞固定球網下方與球場連接的金屬環。（圖／達志影像／美聯社）

值得一提的是，對手魯內隨後也請求醫療暫停治療右腿，兩位選手身體都出狀況。由於魯內16次非受迫性失誤，辛納贏下第3盤，並在第4盤早早破發，他在此盤首個發球局中，強勁的發球打壞固定球網下方與球場連接的金屬環，導致比賽延誤了21分鐘。

辛納最終以6比3、3比6、6比3、6比2第3度晉級澳網8強，他今日的一發得分率達到了83%，魯內則是66%。在底線對決中，辛納也表現得更加穩定，擊出35個制勝分、35個非受迫性失誤，魯內則為31個制勝分、54個非受迫性失誤。

辛納賽後坦言今天一早感覺就不對勁，「我試圖以最好的狀態上場。我在賽前心裡就知道今天會很掙扎。我必須說，我今天表現得很好，發球非常好，高質量的擊球給了我繼續奮鬥的信心。」

「這真的是非常、非常艱難。」辛納辛苦晉級後向現場觀眾致謝，「今天觀眾的支持對我意義重大，今天真的很需要他們。」

▲▼球王辛納澳網第4輪身體不適，臉色慘白、右手發抖，辛苦晉級8強。（圖／達志影像／美聯社）

▲辛納辛苦晉級8強。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 澳網辛納Jannik Sinner

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