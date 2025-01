球王辛納手抖呼吸困難仍晉澳網8強　超猛發球致比賽延誤21分鐘

Jannik Sinner physically shaking during his match against Rune at Australian Open



He told his team he wasn’t able to ‘move to his left’



Visibly struggling and hasn’t been the same for the last two sets



Likely adrenaline combined with not feeling 100%

pic.twitter.com/0RPDSxTI2T — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 20, 2025

記者游郁香/綜合報導

澳網男單頭號種子、義大利球王辛納(Jannik Sinner)今(20)日出戰第4輪賽事,面對21歲丹麥好手魯內(Holger Rune),他賽前不尋常地跳過練習,比賽中被拍到拿著毛巾摀臉,右手不由自主地抖動,最終他在第3盤請求醫療暫停,在身體不適之下,仍以6比3、3比6、6比3、6比2挺進8強。

▲球王辛納澳網第4輪身體不適。(圖/達志影像/美聯社)

23歲球王辛納尋求衛冕澳網男單冠軍,16強賽面臨艱鉅考驗,他的身體狀況不佳,今日墨爾本的氣溫又飆高到32度,他以6比3收下首盤後,次盤3比6讓出,鏡頭拍到他換邊休息時,坐在板凳上用冰毛巾捂住臉,右手竟在發抖,看起來還有些呼吸困難。

▲辛納臉色慘白、右手發抖,辛苦晉級8強。(圖/達志影像/美聯社)

在第3盤中段歷經兩個艱難的發球局,辛納喊了醫療暫停,期間醫師檢查了他的脈搏,他能否繼續比賽一度成了疑問,衛冕之路出現巨大危機。他從場外治療完回到場上後,仍顯得體力不支,但隨著比賽的進行,他的移動能力開始恢復。

▲球王辛納的發球打壞固定球網下方與球場連接的金屬環。(圖/達志影像/美聯社)

值得一提的是,對手魯內隨後也請求醫療暫停治療右腿,兩位選手身體都出狀況。由於魯內16次非受迫性失誤,辛納贏下第3盤,並在第4盤早早破發,他在此盤首個發球局中,強勁的發球打壞固定球網下方與球場連接的金屬環,導致比賽延誤了21分鐘。

Jannik Sinner knocks out the net. Play suspended. Repair will take 15-20 minutes. pic.twitter.com/3QEgIaq1QZ — Tennis GIFs???????? (tip jar????????) (@tennis_gifs) January 20, 2025

辛納最終以6比3、3比6、6比3、6比2第3度晉級澳網8強,他今日的一發得分率達到了83%,魯內則是66%。在底線對決中,辛納也表現得更加穩定,擊出35個制勝分、35個非受迫性失誤,魯內則為31個制勝分、54個非受迫性失誤。

Sinner after beating Holger Rune at Australian Open



“Have you ever had to dig deeper to win a match in a major?”



Jannik: “Today the support meant so much to me. I really needed you guys today. It’s 90% yours and 10% I tried to make you happy.” ????



pic.twitter.com/LDIWHoCYDd — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 20, 2025

辛納賽後坦言今天一早感覺就不對勁,「我試圖以最好的狀態上場。我在賽前心裡就知道今天會很掙扎。我必須說,我今天表現得很好,發球非常好,高質量的擊球給了我繼續奮鬥的信心。」

「這真的是非常、非常艱難。」辛納辛苦晉級後向現場觀眾致謝,「今天觀眾的支持對我意義重大,今天真的很需要他們。」

▲辛納辛苦晉級8強。(圖/達志影像/美聯社)