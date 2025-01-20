金塊MVP約基奇只打3節就締大三元　本季第12次傲視全NBA

Nikola Jokić puts up his 18th triple-double of the season! The next-closest player has 8 ????



???? 20 PTS

???? 14 REB

???? 10 AST

???? 3 STL

???? 3 BLK



Nuggets get their 6th win in 7 games! pic.twitter.com/Gdgc2g3E05 — NBA (@NBA) January 20, 2025

文／中央社

美國職籃NBA丹佛金塊中鋒約基奇今天對魔術只打3節，就繳出20分、14籃板、10助攻大三元，率隊以113比100獲勝；美媒統計，約基奇今年前3節完成大三元次數比其餘球員還多。

金塊今天作客奧蘭多魔術主場，受制於失誤偏高和三分球命中率偏低影響，上半場僅以54比52領先。

第3節金塊找回手感，在最後1分35秒以83比77領先時，靠著莫瑞（Jamal Murray）個人連得10分，幫助金塊取得93比77的16分差距。

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最後一節雙方命中率都偏低，魔術也始終無法拉近差距，讓約基奇（Nikola Jokic）甚至第4節都不用上場，金塊也能獲勝。

▲金塊MVP約基奇。（圖／達志影像／美聯社）

金塊全場出現19次失誤，全隊三分球更僅有25投7中、命中率28%，不過全聯盟三分球命中率第2高、47.1%的約基奇，本場一次三分球出手都沒有。

約基奇出賽30分鐘，拿下20分、14籃板、10助攻本季第18次大三元，而且僅打前3節就完成；根據美媒統計，約基奇今年賽季只打前3節就完成大三元的次數是12次，比起全聯盟其餘球員加總還多。

傷兵滿營的魔術，今天兩大主要輪替球員薩格斯（Jalen Suggs）、畢塔吉（Goga Bitadze）都高掛免戰牌，另外有4人也在傷兵名單內，讓魔術吞下近6戰的第5敗。