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雷霆痛宰籃網主場超狂11連勝　39歲教頭將執教全明星賽

▲▼雷霆39歲主帥戴諾特獲得執教全明星賽的資格 。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆39歲主帥戴諾特獲得執教全明星賽的資格 。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

NBA奧克拉荷馬雷霆今天出戰布魯克林籃網，吉爾吉斯-亞歷山大攻下27分，率隊以127比101勝出，主場奪11連勝，鞏固西區龍頭地位，而主帥戴諾特將成為隊史近11年以來首位執教全明星賽的教練。

美國媒體ESPN報導，暫居西區第1的雷霆今天在擊敗籃網後，戰績35勝7敗，領先排名第2的休士頓火箭6.5場勝差，意味著在美國時間2月2日時仍保有西區龍頭的地位，雷霆總教練戴諾特（Mark Daigneault）將執教今年全明星賽4隊中其中一隊。

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戴諾特成為雷霆隊史自2013-14賽季布魯克斯（Scott Brooks）以來，首位執教全明星賽的主帥，而球隊助理教練也鎖定1席執教資格。

▲▼雷霆39歲主帥戴諾特獲得執教全明星賽的資格 。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆39歲主帥戴諾特（左） 。（圖／達志影像／美聯社）

戴諾特表示，「感到很榮幸，非常感謝所有在幕後工作的人，很高興能與他們分享這項榮譽。」

雷霆上一場在當家球星吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）手腕痠痛休兵情況下，客場不敵達拉斯獨行俠，中斷4連勝，雷霆今天在主場迎戰籃網，本季場均可貢獻31.6分的吉爾吉斯-亞歷山大歸隊助陣。

雷霆首節團隊就轟下9顆三分球，其中喬（Isaiah Joe）貢獻4顆，率隊以39比19領先，半場打完依舊維持20分領先優勢。

強森（Cameron Johnson）下半場帶領籃網持續追分，在第3節還剩6分51秒時，將差距縮小至13分差，雷霆的亞歷山大單節獨攬12分，再將分數拉開至98比77。

▲▼雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大（左）。（圖／達志影像／美聯社）

雷霆末節再打出一波13比6攻勢，將領先優勢擴大至28分後，也讓勝負大致底定，並將主場連勝場次推進至11場。

雷霆的吉爾吉斯-亞歷山大斬獲27分、10助攻，而喬僅出賽22分鐘就拿下24分，全部來自三分球，根據美國數據網站StatMuse統計，喬成為隊史首位出場低於25分鐘、轟進8顆三分球的球員。籃網以強森、馬丁（Tyrese Martin）各得15分最多。

關鍵字： NBA雷霆Mark Daigneault

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