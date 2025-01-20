運動雲

>

2屆FMVP雷納德晃倒鄉村Kobe　詹皇：能和最棒的球員對決很棒

記者游郁香／綜合報導

2屆FMVP雷納德(Kawhi Leonard)從膝傷中回歸第5戰，在快艇新主場Intuit Dome交手同城勁敵湖人，上場24分鐘就以13投9中高效攻下19分、4助攻和1籃板，次節開局還晃倒了「鄉村Kobe」里夫斯(Austin Reaves)，終結了對方的腳踝，率隊以116比102取勝。

從上季末開始，雷納德就受到右膝傷勢所苦，他沒能在去年季後賽全力出擊，也錯過了巴黎奧運，本季更是直到1月初才回歸，漫長的復健與等待過程，讓他好幾次與快艇主帥魯伊(Tyronn Lue)通電話時差點哭出來，不過這位2屆FMVP今日看起來又像「過去的他」。

▲▼快艇雷納德、湖人詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲快艇一哥雷納德（左）此戰打出高效表現。（圖／達志影像／美聯社）

儘管仍有上場時間限制，雷納德整場高效演出，上場24分鐘就以13投9中，逼近7成的命中率砍下19分、4助攻和1籃板，正負值+20，次節開局他更成了「腳踝終結者」，晃倒了湖人「鄉村Kobe」里夫斯，精準命中拿手的中距離跳投，隨隊記者埃斯納阿沙里(Farbod Esnaashari)直呼，「看起來雷納德回來了！」

雷納德的3名先發隊友也很爭氣，鮑威爾(Norman Powell)、哈登(James Harden)和祖巴奇(Ivica Zubac)得分都突破20大關，其中祖巴奇狂砍21分、19籃板，外帶3火鍋，湖人主帥瑞迪克(JJ Redick)大讚他是「怪物」，並指出他在爭搶進攻籃板上的宰制力，帶給紫金軍團傷害。

▲▼快艇雷納德、湖人詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲快艇一哥雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

雷納德賽後表示，自己感覺非常好，不過為了保險起見，他將缺席快艇明(21)日「背靠背」對公牛的比賽，「我們還有很多工作要做，會繼續一步一步來。」

談到此戰達成個人1萬4000分里程碑，雷納德則說，「我很高興能夠打這麼久並達到這個成績。對我來說，我並不把這當作一個里程碑。我更注重團隊，我希望我們是贏到最後的那支球隊，這就是我打球的目的。」

本季首次對決雷納德，湖人天王詹姆斯坦言，「能和最好的球員對決總是很棒。」詹皇也提到，湖人必須打出近乎完美的籃球才能確保勝利，「我們沒有選擇，這就是我們球隊組成的方式。」

▲▼快艇雷納德、湖人詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲快艇一哥雷納德（左）防守湖人天王詹姆斯（中）。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA湖人詹姆斯詹皇快艇雷納德里夫斯

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

日職巨人不放行　大聯盟資歷洋砲無緣替西班牙打WBC資格賽

日職巨人不放行　大聯盟資歷洋砲無緣替西班牙打WBC資格賽

左眼挨球吻失明　 輔大捕手于魁感動隊友奪冠落淚

左眼挨球吻失明　 輔大捕手于魁感動隊友奪冠落淚

道奇學長讓背號　佐佐木朗希旅美改穿11號

道奇學長讓背號　佐佐木朗希旅美改穿11號

道奇隊再出招！挖來大谷剋星史考特 補強左投後援戰力

道奇隊再出招！挖來大谷剋星史考特 補強左投後援戰力

周天成趕往印尼參賽把筆電忘在機場　駐印度代表處「神救援」

周天成趕往印尼參賽把筆電忘在機場　駐印度代表處「神救援」

旅美19歲左投入列35人名單　林維恩很想打WBC資格賽

旅美19歲左投入列35人名單　林維恩很想打WBC資格賽

普爾、綠師傅「拳上事件」新進展　格林道歉了！

普爾、綠師傅「拳上事件」新進展　格林道歉了！

猛打賞獲選MVP　林廷之想報名今年中職選秀　

猛打賞獲選MVP　林廷之想報名今年中職選秀　

26年首戰！湖人作客快艇新主場被打爆　球迷「剃戴維斯眉毛」嘲諷

26年首戰！湖人作客快艇新主場被打爆　球迷「剃戴維斯眉毛」嘲諷

林廷之拿下MVP、最佳外野手　大專聯賽最佳9人出爐

林廷之拿下MVP、最佳外野手　大專聯賽最佳9人出爐

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

熱門新聞

日職巨人不放行　大聯盟資歷洋砲無緣替西班牙打WBC資格賽

左眼挨球吻失明　 輔大捕手于魁感動隊友奪冠落淚

道奇學長讓背號　佐佐木朗希旅美改穿11號

道奇隊再出招！挖來大谷剋星史考特 補強左投後援戰力

周天成趕往印尼參賽把筆電忘在機場　駐印度代表處「神救援」

旅美19歲左投入列35人名單　林維恩很想打WBC資格賽

讀者回應

﻿

熱門新聞

1巨人不放行　大聯盟洋砲無緣WBC資格賽

2左眼挨球吻失明　 于魁感動落淚

3學長讓背號　佐佐木朗希旅美改11號

4道奇隊再出招！挖來大谷剋星

5周天成筆電忘在印度機場　代表處神救援

最新新聞

1球王辛納手抖呼吸困難仍晉澳網8強

2雷霆主場11連勝　教頭將執教全明星賽

32屆FMVP雷納德晃倒鄉村Kobe

4中華大巨蛋戰韓職　票價最貴880

5火腿公布春訓分組　古林睿煬一軍

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

蝦皮物流車國道自撞成廢鐵！ 車頭懸空駕駛一度受困

【這個背影太帥了！】陸發生4.6地震！他霸氣背起行動不便同學往外逃

Ryu、Yuma宣布離婚「賣掉愛巢」　哽咽道別：深深傷害了彼此

楊子拿鑽戒「再求婚」 打電話3次...黃聖依全沒接

【無痕山林】男秀 #登山 #清鍋具 妙招 #廚餘湯 一口吞
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366