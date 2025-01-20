2屆FMVP雷納德晃倒鄉村Kobe　詹皇：能和最棒的球員對決很棒

Kawhi Leonard looks like he's back.pic.twitter.com/dB0uQvn2Bv — Farbod Esnaashari (@Farbod_E) January 20, 2025

記者游郁香／綜合報導

2屆FMVP雷納德(Kawhi Leonard)從膝傷中回歸第5戰，在快艇新主場Intuit Dome交手同城勁敵湖人，上場24分鐘就以13投9中高效攻下19分、4助攻和1籃板，次節開局還晃倒了「鄉村Kobe」里夫斯(Austin Reaves)，終結了對方的腳踝，率隊以116比102取勝。

從上季末開始，雷納德就受到右膝傷勢所苦，他沒能在去年季後賽全力出擊，也錯過了巴黎奧運，本季更是直到1月初才回歸，漫長的復健與等待過程，讓他好幾次與快艇主帥魯伊(Tyronn Lue)通電話時差點哭出來，不過這位2屆FMVP今日看起來又像「過去的他」。

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▲快艇一哥雷納德（左）此戰打出高效表現。（圖／達志影像／美聯社）

儘管仍有上場時間限制，雷納德整場高效演出，上場24分鐘就以13投9中，逼近7成的命中率砍下19分、4助攻和1籃板，正負值+20，次節開局他更成了「腳踝終結者」，晃倒了湖人「鄉村Kobe」里夫斯，精準命中拿手的中距離跳投，隨隊記者埃斯納阿沙里(Farbod Esnaashari)直呼，「看起來雷納德回來了！」

雷納德的3名先發隊友也很爭氣，鮑威爾(Norman Powell)、哈登(James Harden)和祖巴奇(Ivica Zubac)得分都突破20大關，其中祖巴奇狂砍21分、19籃板，外帶3火鍋，湖人主帥瑞迪克(JJ Redick)大讚他是「怪物」，並指出他在爭搶進攻籃板上的宰制力，帶給紫金軍團傷害。

▲快艇一哥雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

雷納德賽後表示，自己感覺非常好，不過為了保險起見，他將缺席快艇明(21)日「背靠背」對公牛的比賽，「我們還有很多工作要做，會繼續一步一步來。」

談到此戰達成個人1萬4000分里程碑，雷納德則說，「我很高興能夠打這麼久並達到這個成績。對我來說，我並不把這當作一個里程碑。我更注重團隊，我希望我們是贏到最後的那支球隊，這就是我打球的目的。」

本季首次對決雷納德，湖人天王詹姆斯坦言，「能和最好的球員對決總是很棒。」詹皇也提到，湖人必須打出近乎完美的籃球才能確保勝利，「我們沒有選擇，這就是我們球隊組成的方式。」

▲快艇一哥雷納德（左）防守湖人天王詹姆斯（中）。（圖／達志影像／美聯社）