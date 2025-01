嘲笑塞爾維亞球迷、酸喬科維奇過氣　澳洲記者道歉：我以為是幽默

Tony Jones issues an apology to Novak Djokovic and every Serbian fan he hurt and disrespected. pic.twitter.com/8vjuGxxLKQ

記者游郁香/綜合報導

今年澳網官方轉播單位第9頻道惹出巨大爭議,該台記者瓊斯(Tony Jones)在節目上嘲笑塞爾維亞球迷,更稱「墨爾本之王」喬科維奇(Novak Djokovic)是個過氣的人物,該把他「踢出去」,喬帥因此在晉級8強後抵制場邊採訪,惹事的瓊斯今(20)日出面道歉,「我認為這是幽默,與我做的大多數事情一致。」

Have to say, this is one of the strangest things Tony Jones has done on camera.



I know it’s a ‘joke’, but to have such a lack of respect from the host broadcaster is….slightly questionable. ????pic.twitter.com/iPRUTYZStn