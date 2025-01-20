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嘲笑塞爾維亞球迷、酸喬科維奇過氣　澳洲記者道歉：我以為是幽默

記者游郁香／綜合報導

今年澳網官方轉播單位第9頻道惹出巨大爭議，該台記者瓊斯(Tony Jones)在節目上嘲笑塞爾維亞球迷，更稱「墨爾本之王」喬科維奇(Novak Djokovic)是個過氣的人物，該把他「踢出去」，喬帥因此在晉級8強後抵制場邊採訪，惹事的瓊斯今(20)日出面道歉，「我認為這是幽默，與我做的大多數事情一致。」

澳洲第9頻道記者瓊斯在當地時間周五的節目上，嘲笑替「墨爾本之王」喬科維奇加油的塞爾維亞球迷，更稱擁有24座大滿貫冠軍的喬帥被高估，是個過氣人物，應該把他踢出去，這些不恰當的言論讓喬帥本人十分火大，直接在晉級澳網8強後拒訪，表明在對方道歉前會一直抵制下去。

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惹出巨大爭議的第9頻記者瓊斯今日出面向喬科維奇及塞爾維亞球迷致歉，坦承自己當時的評論已經「越界」，「我認為這是玩笑。我認為這是幽默，與我做的大多數事情一致。」他說，在得知喬科維奇對自己的言論很不滿時，他就立刻聯絡了對方的團隊，並向他們道歉，他強調這已是48小時前的事。

▲▼澳網官方轉播單位澳洲第9頻道記者瓊斯向喬科維奇及塞爾維亞球迷致歉 。（圖／翻攝自X／Pavvy G）

▲澳網官方轉播單位澳洲第9頻道記者瓊斯向喬科維奇及塞爾維亞球迷致歉 。（圖／翻攝自X／Pavvy G）

「我現在站在這裡，只能再次向喬科維奇道歉，如果他感到不敬，很明顯他是這樣感到的。」瓊斯表示，「這是一個不幸的情況，對喬科維奇來說是個人的痛苦，對我來說也是。現在的重點是再次關注網球，我只能再次告訴喬科維奇我48小時前告訴他的話，那就是如果他感到我對他不敬，我道歉。」

瓊斯也向塞爾維亞球迷致意，他坦承自己開的玩笑讓塞爾維亞球迷失望了，「我們與塞爾維亞球迷建立了不錯的關係。他們帶來旗幟，帶來如此多的色彩和激情。」

▲▼喬科維奇第17度挺進澳網16強。（圖／達志影像／美聯社）

▲墨爾本之王喬科維奇。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 澳網喬科維奇喬帥

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