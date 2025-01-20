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周天成趕往印尼參賽把筆電忘在機場　駐印度代表處「神救援」

▲▼台灣羽球一哥周天成。（圖／路透）

▲台灣羽球一哥周天成。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

台灣羽球一哥周天成上周止步印度公開賽8強，本周將轉戰印尼大師賽，他昨(19)日搭機時發生意外，把筆電遺落在印度機場的安檢處，所幸駐印度代表處(駐印度台北經濟文化中心)的組長陳立穎「神救援」，與印度機場周旋成功，找到了他的筆電，小天直呼非常感謝，「他們是我們國人的靠山，正港的台灣之光。」

▲▼台灣羽球一哥周天成把筆電忘在印度機場，駐印度代表處神救援。（圖／翻攝自IG／Chou Tien Chen）

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▲台灣羽球一哥周天成把筆電忘在印度機場，駐印度代表處神救援。（圖／翻攝自IG／Chou Tien Chen）

周天成新年連續2站巡迴賽都止步8強，本周馬不停蹄又要趕到印尼參加超級500系列大師賽，他昨日在印度機場準備飛往印尼卻差點弄丟筆電，「當時安檢動線十分混亂，加上我粗心大意，沒覺察隨身的筆電遺落在安檢處。後來透過駐印度代表處陳立穎組長的緊急應變，以及不厭其煩地溝通，終於找到我的筆電。」

周天成坦言，能找回筆電的機率「微乎其微」，但我們的代表處做到了，「鬥智鬥勇」與印度機場周旋成功，他滿懷感激，「特別感謝駐印度代表處陳立穎組長奔波於機場和飯店，他們是我們國人的靠山，正港的台灣之光。謝謝代表處的各位，真的非常感謝。」

關鍵字： 羽球周天成駐印度代表處駐印度台北經濟文化中心

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