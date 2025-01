喬科維奇親曝「拒訪槓上官方轉播」原因　馬斯克力挺酸傳統媒體

記者游郁香/綜合報導

尋求澳網第11冠的塞爾維亞名將喬科維奇(Novak Djokovic)昨(19日)晚晉級8強後,拒絕了場邊採訪,他拿起麥克風感謝觀眾並向對手萊赫茨卡(Jiri Lehecka)致意就離場,事後他在記者會上解釋,自己這麼做的原因是官方轉播單位第9頻道的體育記者幾天前公開嘲笑塞爾維亞球迷,引來馬斯克(Elon Musk)力挺。

「墨爾本之王」喬科維奇昨晚直落3盤擊敗捷克選手萊赫茨卡挺進澳網8強, 賽後他並未接受場邊訪問,讓準備採訪他的2屆澳網冠軍庫里爾(Jim Courier)及滿場觀眾感到困惑。

▲喬科維奇晉級澳網8強後拒絕接受場邊採訪。(圖/路透)

隨後喬科維奇在記者會及社群媒體X上,親自解釋「拒訪」原因,他表示一位澳網官方轉播單位第9頻道的體育記者,公開嘲笑了塞爾維亞球迷,並對他做出了侮辱和冒犯的評論,「從那時起,他沒有發表任何公開道歉,第9頻道也沒有。由於他們是官方轉播單位,我選擇不接受第9頻道的訪問。」

New:



Novak Djokovic confirmed in his press conference just now that he boycotted his #AusOpen post-match interview tonight because of the host broadcaster, Channel 9, and its lack of apology for its anchor Tony Jones mocking Djokovic's fans recently on-air. pic.twitter.com/wZdc0HivvM