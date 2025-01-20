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喬科維奇親曝「拒訪槓上官方轉播」原因　馬斯克力挺酸傳統媒體

記者游郁香／綜合報導

尋求澳網第11冠的塞爾維亞名將喬科維奇(Novak Djokovic)昨(19日)晚晉級8強後，拒絕了場邊採訪，他拿起麥克風感謝觀眾並向對手萊赫茨卡(Jiri Lehecka)致意就離場，事後他在記者會上解釋，自己這麼做的原因是官方轉播單位第9頻道的體育記者幾天前公開嘲笑塞爾維亞球迷，引來馬斯克(Elon Musk)力挺。

「墨爾本之王」喬科維奇昨晚直落3盤擊敗捷克選手萊赫茨卡挺進澳網8強， 賽後他並未接受場邊訪問，讓準備採訪他的2屆澳網冠軍庫里爾(Jim Courier)及滿場觀眾感到困惑。

▲▼墨爾本之王喬科維奇晉級澳網8強。（圖／路透）

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▲喬科維奇晉級澳網8強後拒絕接受場邊採訪。（圖／路透）

隨後喬科維奇在記者會及社群媒體X上，親自解釋「拒訪」原因，他表示一位澳網官方轉播單位第9頻道的體育記者，公開嘲笑了塞爾維亞球迷，並對他做出了侮辱和冒犯的評論，「從那時起，他沒有發表任何公開道歉，第9頻道也沒有。由於他們是官方轉播單位，我選擇不接受第9頻道的訪問。」

喬科維奇強調，「我對庫里爾或澳洲公眾沒有任何不滿。今天在球場上對我來說是一個非常尷尬的情況，不幸的是，我選擇對觀眾說了些話，但顯然這不是合適的時間、空間或情況來解釋我現在正在做什麼。我把這件事留給第9頻道來處理。」喬帥表明，在第9頻道道歉前，他不會接受場邊採訪。

令大家驚訝的是，以直言不諱和強勢個性著稱馬斯克，很快就轉發喬科維奇上傳到X的影片力挺並寫道，「直接與公眾交流比通過充滿負面濾鏡的傳統媒體要好得多。」看到馬斯克的支持，喬科維奇回應道，「確實如此。」

▲▼墨爾本之王喬科維奇晉級澳網8強。（圖／路透）

▲墨爾本之王喬科維奇晉級澳網8強。（圖／路透）

關鍵字： 澳網喬科維奇喬帥馬斯克

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