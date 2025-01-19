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美女將「寫RIP悼TikTok關閉」　球后莎芭蓮卡盼禁令有解

文／中央社

熱門短影音平台TikTok在美國停止服務，美國女將高芙今天在澳洲網球公開賽後傷心哀悼此事，現居邁阿密的球后莎芭蓮卡也說「我愛TikTok」，並盼相關各造能針對禁令儘快找到解套方式。

路透社報導，高芙（Coco Gauff）今天在澳網以5比7、6比2、6比1擊敗瑞士女將班西琪（Belinda Bencic）並晉級8強賽，賽後她隨即在攝影機鏡頭上寫道「RIP（息止安所）TikTok USA」，並劃下一顆破碎的心。

TikTok有1.7億名美國用戶，這款應用程式在美國「不賣就禁」法今天生效前，昨天已提前從蘋果（Apple）和谷歌（Google）的應用程式商店下架。

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▲▼美國網球女將高芙、球后莎芭蓮卡。（圖／路透）

▲美國網球女將高芙。（圖／路透）

曾獲美國公開賽女單冠軍的高芙在TikTok有超過75萬名追蹤者，她說：「希望它能回歸。這真的很令人難過，我愛TikTok。它就像一種逃避方式，老實說我比賽前都會使用（TikTok）。」

她還談到：「我猜這會強迫我讀更多書，可能讓我成為一個更有生產力的人。或許這是因禍得福。」

美國總統當選人川普（Donald Trump）指出，他明天就任總統後「很有可能」宣布TikTok禁令暫緩90天執行。

高芙提到，她覺得TikTok應該會以某種方式恢復服務。

▲▼美國網球女將高芙、球后莎芭蓮卡。（圖／路透）

▲球后莎芭蓮卡。（圖／路透）

澳網女單衛冕者莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）是TikTok的大粉絲，她稱自己也希望各造能夠針對TikTok禁令儘快找到解方。這位來自白俄羅斯的女將在TikTok有50多萬名追蹤者。

莎芭蓮卡說：「這不是我們能控制的事情，我希望他們會找出解決辦法，因為我愛TikTok。」

關鍵字： 澳網高芙莎芭蓮卡TikTok

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