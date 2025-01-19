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普爾、綠師傅「拳上事件」新進展　格林道歉了！

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

普爾（Jordan Poole）因揮拳事件和格林（Draymond Green）徹底決裂。今（19）日普爾對上老東家，談到了前隊友，他表示喜歡勇士時期的隊友，但特別強調是喜歡「大多數」的隊友，其中的未提及的少數被懷疑就是暗指格林。讓格林特別做出回應，表示自己「真的很抱歉」。

普爾今日到勇士主場作客，砍下全場最高38分，而另外1位主角格林則是上陣3分鐘就因左小腿緊繃退場。

2022年10月勇士格林（Draymond Green）與普爾（Jordan Poole）發生口角，當時格林一拳揮向普爾，導致2人的兄弟情誼破裂。揮拳事件至今，普爾看似仍無法原諒格林，今日受訪時，他表示自己很喜歡在勇士時期的隊友們，但他特別留下了伏筆說道，「我愛那些傢伙，我愛那裡『大多數』的人。」

普爾的言論被NBA名記者史皮爾斯（Marc J. Spears）節錄並發布在他的X平台，格林見到了此貼文，罕見的對事件做出回應，他留言，「我真的很抱歉。」

▲勇士時期普爾、格林。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士時期普爾、格林。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA普爾格林勇士

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