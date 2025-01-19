村上宗隆被激勵！肯定佐佐木朗希闖大聯盟：偉大的決定

▲村上宗隆 。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

日本養樂多燕子隊村上宗隆去年12月宣布，將在2025年休賽季透過入札制度挑戰大聯盟。今（19）日在宮崎縣自主訓練，談到昨天入札加盟道奇隊的佐佐木朗希，他表示自己受到了激勵，並肯定佐佐木朗希做出了「非常偉大的決定」。

佐佐木朗希台灣時間18日宣布透過入札制度加盟大聯盟道奇隊，村上宗隆給予高度評價與支持，直言相當敬佩佐佐木朗希未滿25歲就勇敢赴美追夢，「這麼年輕的年紀就敢於前往美國獨自奮戰，我對這樣的選手懷有深深的敬意，這是非常偉大的決定。」

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村上宗隆接著說，「站在選手的角度，也深深地感到他的了不起，看到年輕的棒球選手走出日本，並在海外大放異彩，同樣的我也感到深受激勵，我非常尊敬他，當然我自己也會努力，並衷心希望他能成功。」

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

村上宗隆在2025賽季結束後，已表明將透過入札制度挑戰大聯盟，他談到自己在日本職棒生涯的最後1年時，展現決心表示目標只有1個，「我從職棒第1年就受到養樂多的照顧，能有今天的我，完全是因為這支球隊。我希望最後能給球隊1個回報作為結束，我會抱著最後1年的強烈決心去作戰，為了球隊，為了奪冠，我會全力以赴。」

去年12月，他接受右手肘關節鏡清創手術，術後恢復狀況良好，目前已經能進行約50公尺距離的傳球，「我計劃用1個月時間逐步恢復到長傳的狀態，正在按部就班地進行。」現階段也已經完全恢復能夠正常揮棒的狀態。