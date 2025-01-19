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沙加緬度交易鎖定2名前鋒！國王是籃網3D最可能下家

▲籃網3D前鋒強森。（圖／達志影像／美聯社）

▲籃網3D前鋒強森。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

距離NBA 2月6日的交易截止日剩不到1個月，籃網優質3D側翼強森（Cameron Johnson）是目前自由市場的大熱門，騎士、雷霆等強權球隊都是追逐者。NBA記者西德里（Evan Sidery）透露，國王也加入了強森的追求，目前是最有可能下家，且他一併指出國王交易有2大目標，除了強森之外，爵士柯林斯（John Collins）也是選項。

強森本季在籃網打出生涯最佳表現，每場平均上場32分鐘，能得19.6分、3助攻、投籃命中率49.9%、三分命中率42.8%（場均進3.2顆）、罰球命中率89.7%（場均進3.4顆）都是生涯新高。據NBA名記者費雪（Jake Fischer）報導，籃網對強森的要價很高，要求至少2張首輪選秀權加上1名年輕球員，且因為強森與籃網的合約持續至2027年，所以籃網並不急於交易他。

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騎士跟雷霆也是強森的追逐者，但費雪透露，騎士因為缺乏可交易的選秀權，而雷霆則不願打亂球隊的化學反應，2隊目前得到強森的可能性不高。

▲爵士柯林斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲爵士柯林斯（左）。（圖／達志影像／美聯社）

國王開除前任總教練布朗（Mike Brown），改由克利斯蒂（Doug Christie）領軍後，戰績8勝2敗，排名西區第9，國王決定繼續補強陣容，衝擊季後賽席次。

西德里報導，國王在交易截止日前鎖定了2位前鋒，籃網強森是第1選項，爵士柯林斯則是次要選擇，並指出若發現無法得到強森，會立刻將目標轉為柯林斯。

柯林斯本季出賽27場，每場能得17.9分、8.3籃板、2.5助攻、1.1抄截、0.9阻攻，三分命中率來到生涯新高43.8%（場均命中1.4顆），罰球也是生涯最佳86.7%。爵士目前在西區墊底第15名，有可能出售柯林斯囤積未來選秀權。

關鍵字： NBA國王爵士籃網強森柯林斯

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