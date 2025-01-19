佐佐木朗希成反派？前MLB投手力挺：大谷築起的成功豈能無視

▲「令和怪物」佐佐木朗希成為「反派」。（圖／達志影像／美聯社）



記者王真魚／綜合報導

這個休賽季，佐佐木朗希透過入札制度挑戰大聯盟，他的去向備受關注。1月17日 (當地時間) ，他在自己的Instagram上宣布與道奇隊簽訂小聯盟合約。然而，佐佐木的決定也引發了一些爭議。由於道奇隊上季奪得世界大賽冠軍，並且球隊陣容進一步強化，這支「過於強大的明星隊」引起了其他球隊球迷的反感。

在日美兩地的棒球界，「佐佐木朗希」這個名字迅速成為熱門話題。佐佐木在17日的貼文中回應了這些反響，他寫道，「這是一個非常困難的決定，但我會努力讓自己在棒球生涯結束後回顧這一決定時，認為它是正確的。」

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根據「25歲規則」，佐佐木的合約、薪資甚至保障內容都受到限制，因此他的簽約金不會是巨額，這引起許多球隊的關注。最終競爭縮小到道奇、教士和藍鳥三隊爭奪，但他選擇了在「國際簽約金池」提供金額最少的「銀河艦隊」道奇隊。

佐佐木的決定引發一些爭議。由於上季贏得世界大賽冠軍的道奇隊持續補強，其「過於強大的明星陣容」導致其他球隊球迷的反彈。部分人在X（前推特）上抱怨「道奇隊已經失控了」、「（球隊間的）競爭平衡已被打破」。

佐佐木閃電加盟，讓他被視為「反派角色」。然而，一些專家對這一決定表示理解。曾效力於運動家的投手，現為美國體育專門頻道『NBC Sports』擔任講評的布雷登（Dallas Braden）在他的X上發文稱，「這份合約對佐佐木來說，經濟效益遠超過獎金池的限制。」他強調了與大谷翔平等明星選手「共同奮鬥」的重要性。

「如果你是一位尋求場內外的經濟成功和發展藍圖的年輕日本明星，你能忽視大谷所建立的成功嗎？道奇隊已經擁有大谷和山本，如果你想在以棒球為生命的國家推銷自己，洛杉磯無疑是最好的選擇。這並不是說多倫多或聖地牙哥是糟糕的落腳點，只是洛杉磯簡直是最棒的，無論從哪個角度來看。」

布雷登指出加入道奇在場上成功和經濟效益的優勢，「如果能夠適當地花錢在優秀選手身上，每個人都會想加入這支球隊。我們必須承認這種勝利文化。」他進一步說，「道奇隊賭上自己，計劃在另一個市場 (日本) 獲利，這一計劃正在完美運作。」

「要將佐佐木選擇道奇隊歸咎於大谷嗎？並非如此。確實有些球隊可能無法像道奇隊那樣投資，但所有球隊都可以利用推遲支付薪資等策略。合理使用資金、提前計劃、把握時機，這對所有球隊都是合法的。」

道奇隊通過創新的補強手段持續變強，逐漸成為美國棒球界的「反派」。在這樣的背景下，佐佐木將會展現怎樣的表現，令人非常期待。