TPBL新紀錄！前美國隊猛將克雷格轟39分　海神克服開賽當機逆轉勝

▲海神新洋將克雷格狂飆破TPBL單場新高的39分。（圖／TPBL提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

在今(18)日主場迎戰福爾摩沙夢想家一役，高雄海神開賽一度大當機，被打出13比1的攻勢，緊急登場的新洋將克雷格首節獨攬12分，率隊展開逆襲，他半場就攻下破TPBL紀錄的25分，整場22投13中猛砍39分，刷新雲豹克羅馬38分的紀錄，締造聯盟單場最高分，率隊以105比95逆轉獲勝。

海神過去2次對戰夢想家都吞敗，今日開賽更被打出13對1的猛攻，還好新洋將克雷格緊急上場止血，他單節包辦了12分，幫助海神追到22比30。不過夢想家次節再次開火，高柏鎧與「夢想小跑車」林俊吉攜手搶分，一度將分差擴大到18分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

眼看球隊再次大幅落後，克雷格又挺身而出，他前2節上場17分鐘就以11投8中猛砍破聯盟半場紀錄的25分，助海神在第2節終了前將比分改寫為51比56，重拾贏球希望。

夢想家第3節依舊打得強勢，貝奇在外線頻頻得手，海神則有從韌帶重傷中復出的邱子軒跳出來，他連續命中3顆三分球，海神以77比76反超比分。克雷格決勝節繼續飆分，幫助海神擴大領先，終場就以105比95收下3連勝。

克雷格整場22投13中轟下39分，刷新雲豹克羅馬1月4日創下的38分紀錄。值得一提的是，兩人的紀錄都是在對夢想家時所締造。

克雷格元旦才入隊，他身高191公分，高中時期曾獲阿拉巴馬籃球先生，2021-22球季效力NBA巫師隊出賽3場，期間兩度披上美國男籃戰袍出賽10場，2022年美洲盃場均出賽19.2分鐘，繳10.2分、2.5籃板、2.3助攻、1.5抄截，對委內瑞拉一役更攻下全隊最高19分。

運動經歷自美式足球起家，國中後轉戰籃球，克雷格除了擁有優異的爆發力與身體素質，同時也以防守侵略性著稱，G-League 21-22賽季曾有過單場5阻攻紀錄，讓他在最會阻攻的後衛榜上有名。