連續被大谷、山本和佐佐木拒絕　洋基迷：田中將大是永遠的王牌

Forever my Japanese ace. pic.twitter.com/0TmMO1lepK — The Yankee Report (@YankeeReport_) January 18, 2025

記者游郁香／綜合報導

「令和怪物」佐佐木朗希今(18)日自行宣布加盟洛杉磯道奇，紐約洋基連續被大谷翔平、山本由伸和佐佐木拒絕，一個洋基部落客帳號《The Yankee Report》在社群媒體X上，貼出在紐約留下78勝的「神之子」田中將大怒吼照，並稱田中是「永遠的日本王牌」，日本媒體調侃洋基迷這是在「逞強」。

▲田中將大效力洋基隊留下78勝的紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

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佐佐木朗希透過入札制度挑戰大聯盟，吸引超過20支球隊的追求，洋基也是去年12月與佐佐木面談的7支隊伍之一，但他們最終沒能進入最後一輪，發佈洋基各種消息與報導的X帳號《The Yankee Report》，在佐佐木朗希今早宣布加入道奇後，貼出一張田中將大披洋基戰袍的怒吼照並寫道，「我心中永遠的日本王牌」。

日本媒體指出，洋基近年試圖招攬大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希等日本明星入隊，卻接連遭到拒絕，「不確定是否與此相關，但佐佐木決定加入道奇的當天，洋基展現出一種逞強的態度。」

▲「令和怪物」佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

佐佐木朗希受限於「25歲規則」，他的簽約金和薪資等總額受到限制，只能簽訂小聯盟合約，多家美國媒體報導，他的簽約金為650萬美元。根據該合約的規定，簽約金的25%作為轉讓金，將支付給他原本所屬球隊羅德隊，轉讓金為162萬5000美元。