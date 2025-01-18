運動雲

>

佐佐木朗希「夢幻重聚」WBC戰友大谷、山本　老東家羅德送祝福

▲▼「令和怪物」佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

▲「令和怪物」佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

從日職羅德隊利用入札制度挑戰大聯盟的23歲投手佐佐木朗希，今天宣布加盟道奇隊，將跟2023年世界棒球經典賽（WBC）日本武士隊戰友大谷翔平及山本由伸，再度披上同隊戰袍。

日本電視台（Nippon TV）報導，佐佐木老東家羅德隊監督吉井理人今天透過球團表示，恭喜佐佐木加盟美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯道奇隊，「我認為這是一支能以選手為優先的好球隊，我也認為（佐佐木）能在各方面有大幅成長」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

吉井說，「接下來就看朗希自己的了，加油，我很期待」。

日媒「體育報知」報導，佐佐木透過個人IG帳號貼出一頂道奇帽子的照片並表示，「已決定跟洛杉磯道奇簽訂小聯盟合約，雖然是非常困難的決定，但我會努力讓未來結束棒球生涯進行回顧時，能認為這是一項正確的選擇」。

▲▼大谷翔平在Instagram上歡迎佐佐木朗希入隊 。（圖／翻攝自IG／shoheiohtani）

▲大谷翔平在Instagram上歡迎佐佐木朗希入隊 。（圖／翻攝自IG／shoheiohtani）

佐佐木、大谷跟山本3人都是2023年3月WBC的武士隊成員，當年武士隊拿下7戰全勝佳績，其中5場比賽就是由上述3人擔任先發投手。

當時的大谷效力大聯盟洛杉磯天使隊、山本在日職歐力士猛牛隊，佐佐木則在千葉羅德海洋隊，WBC賽事也是3人首度同場，並相互讚賞對方能力。

大谷去年11月在獲選最有價值球員（MVP）後的電話採訪中，被問到有關佐佐木的話題時說「我並沒有特別勸說他」，但大谷也說，「跟球季中無關，我會跟去年（2023年WBC）一起打球的選手們聯絡，真的作為朋友自然地聊天」。

大谷當時說，「我尊重他（佐佐木）的意見，我認為不管他選擇加盟哪一支球隊，都能取得非常優秀的成績」。

佐佐木跟大谷同鄉，都是日本岩手縣人，接下來有機會在去年奪冠的道奇隊同樣進入先發投手輪值名單並肩作戰。

▲▼「令和怪物」佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

▲「令和怪物」佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

根據多家美國媒體報導，佐佐木與道奇達成加盟共識的簽約金為650萬美元（約新台幣2億1144萬元），其中25%將作為轉讓金支付給羅德隊。

日本放送協會（NHK）報導，佐佐木現年23歲，高中畢業後加盟羅德隊，在職業生涯第3年的2022年投出日職史上最年輕的完全比賽，2023年更投出並列日職日本投手最快的165公里球速，並在去年球季達成個人單季兩位數的10場勝投數。

佐佐木去年球季結束後獲球團首肯利用入札制度挑戰大聯盟，讓大聯盟30個球團中的20個球團展開激烈搶人大戰。 佐佐木身高192公分，2019年就讀大船渡高校時因為投出163公里球速的直球備受關注。接著在同年的日職選秀會上獲4個球團第一指名後加盟羅德隊，雖然2020年的第一個球季未登板，但在當年擔任投手教練的現任監督吉井理人指導下，一邊參加一軍練習一邊調整狀態。

▲▼「令和怪物」佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

▲「令和怪物」佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

佐佐木第2年球季順利在一軍先發登板並拿到3勝，第3年球季甚至成為日職史上第16個投出完全比賽的投手。

第4年球季獲選日本武士隊成員出賽WBC，為日本奪冠做出貢獻，他也在這個球季投出跟大谷效力日本火腿隊一樣快的165公里球速，並列日職日本選手最快紀錄。回顧佐佐木在日職生涯共登板64次，拿到29勝15敗，防禦率為2.10。

關鍵字： 大聯盟MLB日職佐佐木朗希道奇大谷翔平山本由伸

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／佐佐木朗希確定加盟道奇！　與大谷、山本組日三本柱

快訊／佐佐木朗希確定加盟道奇！　與大谷、山本組日三本柱

大谷翔平「無言」歡迎佐佐木朗希入隊　達比修有真的要哭了

大谷翔平「無言」歡迎佐佐木朗希入隊　達比修有真的要哭了

能投165公里佐佐木朗希簽約金2.1億　與大谷、山本共創首見紀錄

能投165公里佐佐木朗希簽約金2.1億　與大谷、山本共創首見紀錄

英超史上之最！曼城10年長約綁定神鋒哈蘭德　周薪近2000萬

英超史上之最！曼城10年長約綁定神鋒哈蘭德　周薪近2000萬

外媒爆教士退出佐佐木朗希爭奪戰！將簽下190公分多明尼加左投

外媒爆教士退出佐佐木朗希爭奪戰！將簽下190公分多明尼加左投

快訊／大谷翔平「50-50」紀錄球　優式資本擬回賣給日本

快訊／大谷翔平「50-50」紀錄球　優式資本擬回賣給日本

離夢想更近一步　莊陳仲敖首次獲邀大聯盟春訓

離夢想更近一步　莊陳仲敖首次獲邀大聯盟春訓

球后莎芭蓮卡澳網第3輪苦戰晉級　大坂直美因傷退賽

球后莎芭蓮卡澳網第3輪苦戰晉級　大坂直美因傷退賽

「小蠻牛」艾卡拉茲晉澳網16強　若奪生涯大滿貫將紋袋鼠刺青

「小蠻牛」艾卡拉茲晉澳網16強　若奪生涯大滿貫將紋袋鼠刺青

活塞從爛隊變NBA最火燙　狀元康寧漢要當「那個人」兌現期待

活塞從爛隊變NBA最火燙　狀元康寧漢要當「那個人」兌現期待

妹子鑽縫撞歪汽車後照鏡小手狂揮　他降車窗淡定調回...網：肯定很正

熱門新聞

快訊／佐佐木朗希確定加盟道奇！　與大谷、山本組日三本柱

大谷翔平「無言」歡迎佐佐木朗希入隊　達比修有真的要哭了

能投165公里佐佐木朗希簽約金2.1億　與大谷、山本共創首見紀錄

英超史上之最！曼城10年長約綁定神鋒哈蘭德　周薪近2000萬

外媒爆教士退出佐佐木朗希爭奪戰！將簽下190公分多明尼加左投

快訊／大谷翔平「50-50」紀錄球　優式資本擬回賣給日本

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／佐佐木朗希確定加盟道奇

2大谷「無言」歡迎佐佐木朗希入隊

3佐佐木朗希將與大谷、山本共創首見紀錄

4曼城10年約綁定神鋒　周薪近2000萬

5外媒爆教士退出佐佐木朗希爭奪戰！

最新新聞

1林華韋帶隊飛日訓練　年後換投手

2詹皓晴58分鐘挺進澳網女雙16強

312強受感動　栗山期待台灣交流戰

4佐佐木朗希重聚WBC戰友　老東家送祝福

5巴特勒「模仿喬丹」回歸！熱火慘輸20分

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

「黃麟凱遺體」深夜抵達板橋殯儀館

羅志祥認出護理師鐵粉　豪發6萬紅包：辛苦了

#黃仁勳 進場尾牙！員工高呼「Team Taiwan」

槍決 #黃麟凱 拖7年半！ 36死囚輪誰上刑場 #法務部 說話了

遭記者堵訪問「死刑看法」　賴清德：不用那麼近
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366