佐佐木朗希「夢幻重聚」WBC戰友大谷、山本　老東家羅德送祝福

▲「令和怪物」佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

從日職羅德隊利用入札制度挑戰大聯盟的23歲投手佐佐木朗希，今天宣布加盟道奇隊，將跟2023年世界棒球經典賽（WBC）日本武士隊戰友大谷翔平及山本由伸，再度披上同隊戰袍。

日本電視台（Nippon TV）報導，佐佐木老東家羅德隊監督吉井理人今天透過球團表示，恭喜佐佐木加盟美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯道奇隊，「我認為這是一支能以選手為優先的好球隊，我也認為（佐佐木）能在各方面有大幅成長」。

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吉井說，「接下來就看朗希自己的了，加油，我很期待」。

日媒「體育報知」報導，佐佐木透過個人IG帳號貼出一頂道奇帽子的照片並表示，「已決定跟洛杉磯道奇簽訂小聯盟合約，雖然是非常困難的決定，但我會努力讓未來結束棒球生涯進行回顧時，能認為這是一項正確的選擇」。

▲大谷翔平在Instagram上歡迎佐佐木朗希入隊 。（圖／翻攝自IG／shoheiohtani）

佐佐木、大谷跟山本3人都是2023年3月WBC的武士隊成員，當年武士隊拿下7戰全勝佳績，其中5場比賽就是由上述3人擔任先發投手。

當時的大谷效力大聯盟洛杉磯天使隊、山本在日職歐力士猛牛隊，佐佐木則在千葉羅德海洋隊，WBC賽事也是3人首度同場，並相互讚賞對方能力。

大谷去年11月在獲選最有價值球員（MVP）後的電話採訪中，被問到有關佐佐木的話題時說「我並沒有特別勸說他」，但大谷也說，「跟球季中無關，我會跟去年（2023年WBC）一起打球的選手們聯絡，真的作為朋友自然地聊天」。

大谷當時說，「我尊重他（佐佐木）的意見，我認為不管他選擇加盟哪一支球隊，都能取得非常優秀的成績」。

佐佐木跟大谷同鄉，都是日本岩手縣人，接下來有機會在去年奪冠的道奇隊同樣進入先發投手輪值名單並肩作戰。

▲「令和怪物」佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

根據多家美國媒體報導，佐佐木與道奇達成加盟共識的簽約金為650萬美元（約新台幣2億1144萬元），其中25%將作為轉讓金支付給羅德隊。

日本放送協會（NHK）報導，佐佐木現年23歲，高中畢業後加盟羅德隊，在職業生涯第3年的2022年投出日職史上最年輕的完全比賽，2023年更投出並列日職日本投手最快的165公里球速，並在去年球季達成個人單季兩位數的10場勝投數。

佐佐木去年球季結束後獲球團首肯利用入札制度挑戰大聯盟，讓大聯盟30個球團中的20個球團展開激烈搶人大戰。 佐佐木身高192公分，2019年就讀大船渡高校時因為投出163公里球速的直球備受關注。接著在同年的日職選秀會上獲4個球團第一指名後加盟羅德隊，雖然2020年的第一個球季未登板，但在當年擔任投手教練的現任監督吉井理人指導下，一邊參加一軍練習一邊調整狀態。

▲「令和怪物」佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

佐佐木第2年球季順利在一軍先發登板並拿到3勝，第3年球季甚至成為日職史上第16個投出完全比賽的投手。

第4年球季獲選日本武士隊成員出賽WBC，為日本奪冠做出貢獻，他也在這個球季投出跟大谷效力日本火腿隊一樣快的165公里球速，並列日職日本選手最快紀錄。回顧佐佐木在日職生涯共登板64次，拿到29勝15敗，防禦率為2.10。