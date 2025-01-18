快訊／佐佐木朗希確定加盟道奇！　與大谷、山本組日三本柱

▲佐佐木朗希確定加盟道奇。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

日本棒球界「令和怪物」佐佐木朗希確定加盟道奇，未來將與大谷翔平和山本由伸一起組成強大的日本三本柱。

佐佐木朗希此前已經和大都會、洋基、道奇、小熊、巨人、遊騎兵及教士等7支球隊進行了第一輪面談，並篩選出道奇、教士及藍鳥作為最終考量的選項。根據外媒報導，經過多次面談後，佐佐木朗希最終選擇了道奇隊，決定在這支球隊展開他的美職生涯。

[廣告]請繼續往下閱讀...

現年23歲的佐佐木朗希在2019年日職選秀會中被羅德隊以第一指名選中，去年他在先發18場比賽中，取得了10勝5敗、防禦率2.35的成績，共投111局並送出129次三振。他在日職一軍的四個賽季中，累積了29勝15敗、平均防禦率2.10的亮眼成績。然而，由於他未滿25歲，根據大聯盟國際自由球員的規定，他目前最多只能簽下小聯盟合約。

佐佐木朗希在社群平台上表示，「我與洛杉磯道奇隊簽訂了小聯盟合約，這是一個非常艱難的決定，但我會努力讓自己在結束棒球生涯後回首時，認為這是一個正確的決定。」他在加盟記者會上也感謝了所有支持他的人，並表示期待穿上道奇隊的球衣，開始新的挑戰。