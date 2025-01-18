運動雲

>

快訊／佐佐木朗希確定加盟道奇！　與大谷、山本組日三本柱

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

▲佐佐木朗希確定加盟道奇。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導　

日本棒球界「令和怪物」佐佐木朗希確定加盟道奇，未來將與大谷翔平和山本由伸一起組成強大的日本三本柱。

佐佐木朗希此前已經和大都會、洋基、道奇、小熊、巨人、遊騎兵及教士等7支球隊進行了第一輪面談，並篩選出道奇、教士及藍鳥作為最終考量的選項。根據外媒報導，經過多次面談後，佐佐木朗希最終選擇了道奇隊，決定在這支球隊展開他的美職生涯。

[廣告]請繼續往下閱讀...

現年23歲的佐佐木朗希在2019年日職選秀會中被羅德隊以第一指名選中，去年他在先發18場比賽中，取得了10勝5敗、防禦率2.35的成績，共投111局並送出129次三振。他在日職一軍的四個賽季中，累積了29勝15敗、平均防禦率2.10的亮眼成績。然而，由於他未滿25歲，根據大聯盟國際自由球員的規定，他目前最多只能簽下小聯盟合約。

佐佐木朗希在社群平台上表示，「我與洛杉磯道奇隊簽訂了小聯盟合約，這是一個非常艱難的決定，但我會努力讓自己在結束棒球生涯後回首時，認為這是一個正確的決定。」他在加盟記者會上也感謝了所有支持他的人，並表示期待穿上道奇隊的球衣，開始新的挑戰。

關鍵字： 佐佐木朗希

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／佐佐木朗希確定加盟道奇！　與大谷、山本組日三本柱

快訊／佐佐木朗希確定加盟道奇！　與大谷、山本組日三本柱

能投165公里佐佐木朗希簽約金2.1億　與大谷、山本共創首見紀錄

能投165公里佐佐木朗希簽約金2.1億　與大谷、山本共創首見紀錄

外媒爆教士退出佐佐木朗希爭奪戰！將簽下190公分多明尼加左投

外媒爆教士退出佐佐木朗希爭奪戰！將簽下190公分多明尼加左投

英超史上之最！曼城10年長約綁定神鋒哈蘭德　周薪近2000萬

英超史上之最！曼城10年長約綁定神鋒哈蘭德　周薪近2000萬

球后莎芭蓮卡澳網第3輪苦戰晉級　大坂直美因傷退賽

球后莎芭蓮卡澳網第3輪苦戰晉級　大坂直美因傷退賽

「小蠻牛」艾卡拉茲晉澳網16強　若奪生涯大滿貫將紋袋鼠刺青

「小蠻牛」艾卡拉茲晉澳網16強　若奪生涯大滿貫將紋袋鼠刺青

快訊／大谷翔平「50-50」紀錄球　優式資本擬回賣給日本

快訊／大谷翔平「50-50」紀錄球　優式資本擬回賣給日本

活塞從爛隊變NBA最火燙　狀元康寧漢要當「那個人」兌現期待

活塞從爛隊變NBA最火燙　狀元康寧漢要當「那個人」兌現期待

接到林威助電話　廖任磊轉投富邦：要對自己交代

接到林威助電話　廖任磊轉投富邦：要對自己交代

「證件妹」吳佳穎出手超快又準　自認與從小練跆拳道有關

「證件妹」吳佳穎出手超快又準　自認與從小練跆拳道有關

一路順風！兄弟兵役抽籤　中獎「海軍陸戰隊」友笑翻

熱門新聞

快訊／佐佐木朗希確定加盟道奇！　與大谷、山本組日三本柱

能投165公里佐佐木朗希簽約金2.1億　與大谷、山本共創首見紀錄

外媒爆教士退出佐佐木朗希爭奪戰！將簽下190公分多明尼加左投

英超史上之最！曼城10年長約綁定神鋒哈蘭德　周薪近2000萬

球后莎芭蓮卡澳網第3輪苦戰晉級　大坂直美因傷退賽

「小蠻牛」艾卡拉茲晉澳網16強　若奪生涯大滿貫將紋袋鼠刺青

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／佐佐木朗希確定加盟道奇

2佐佐木朗希將與大谷、山本共創首見紀錄

3外媒爆教士退出佐佐木朗希爭奪戰！

4曼城10年約綁定神鋒　周薪近2000萬

5球后莎芭蓮卡苦戰晉級 大坂直美退賽

最新新聞

1大聯盟官網預測道奇三本柱超狂表現

2離夢想更近　莊陳仲敖大聯盟春訓

3佐佐木朗希將與大谷、山本共創首見紀錄

41年約續留強打杜蘭　紅襪避仲裁

5藤浪晉太郎轉水手　大聯盟春訓拚再起

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

「黃麟凱遺體」深夜抵達板橋殯儀館

羅志祥認出護理師鐵粉　豪發6萬紅包：辛苦了

#黃仁勳 進場尾牙！員工高呼「Team Taiwan」

槍決 #黃麟凱 拖7年半！ 36死囚輪誰上刑場 #法務部 說話了

遭記者堵訪問「死刑看法」　賴清德：不用那麼近
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366