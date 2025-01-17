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喬科維奇不適仍直落3過關　第17度挺進澳網16強後被「求婚」

記者游郁香／綜合報導

37歲的塞爾維亞名將喬科維奇(Novak Djokovic)今(17)日出戰澳網男單第3輪賽事，面對24歲的捷克第26種子馬哈奇(Tomas Machac)，儘管喬帥次盤一度身體不適，第2盤結束還接受了治療，他依舊打出「墨爾本之王」的高水準表現，僅花2小時22分鐘就以6比1、6比4、6比4直落3挺進16強。

▲▼喬科維奇第17度挺進澳網16強。（圖／達志影像／美聯社）

▲喬科維奇第17度挺進澳網16強。（圖／達志影像／美聯社）

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10度在澳網封王的喬科維奇，尋求個人第11座澳網冠軍、第25座大滿貫金盃，他的每一步都成為後人難以跨越的高牆。喬帥今年位列男單第7種子，今日第3輪交手24歲捷克好手馬哈奇，首盤就充分展示宰制力，以6比1碾壓對手，不過這位37歲傳奇次盤比賽中呼叫了物理治療師進場，他的腹部附近似乎不太舒服，讓人有些憂心，儘管如此，他仍以6比4連拿2盤。

▲▼喬科維奇第17度挺進澳網16強。（圖／達志影像／美聯社）

▲喬科維奇直落3盤擊敗捷克24歲選手馬哈奇。（圖／達志影像／美聯社）

第2盤結束後，喬科維奇離場接受治療，在身體出狀況之下，他依然在場上打出高水準表現，第3盤同樣以6比4拿下，僅花2小時22分鐘就挺進16強，這是他生涯第17度闖入澳網第4輪，同時將與馬哈奇的對戰紀錄改寫為2勝1敗。

這是喬科維奇第77度參加大滿貫賽事，第66次進入第4輪，他成為自1988年以來，第2位高齡37歲以上仍能挺進澳網16強的男子選手。

值得一提的是，賽後喬科維奇在場上受訪時，現場突然有熱情的球迷對他大喊，「Novak，你可以和我結婚嗎？」他聽到後幽默回應，「抱歉，兄弟。我已經有老婆了！我們可以喝一杯，不過，或許你已經喝了好幾杯了。」讓現場觀眾笑翻。

喬科維奇目前在墨爾本的戰績來到97勝9敗，接下來他將面對另一位23歲捷克選手萊赫卡(Jiri Lehecka)。

▲▼喬科維奇第17度挺進澳網16強。（圖／達志影像／美聯社）

▲喬科維奇尋求第11座澳網冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 澳網喬科維奇喬帥

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