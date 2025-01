喬科維奇不適仍直落3過關　第17度挺進澳網16強後被「求婚」

One more step towards the ????????????????????????! Novak Djokovic reaches Round 4 at the Australian Open with straight sets victory over Tomas Machac ???? #AusOpen pic.twitter.com/5yB3XmIGrh

記者游郁香/綜合報導

37歲的塞爾維亞名將喬科維奇(Novak Djokovic)今(17)日出戰澳網男單第3輪賽事,面對24歲的捷克第26種子馬哈奇(Tomas Machac),儘管喬帥次盤一度身體不適,第2盤結束還接受了治療,他依舊打出「墨爾本之王」的高水準表現,僅花2小時22分鐘就以6比1、6比4、6比4直落3挺進16強。

▲喬科維奇第17度挺進澳網16強。(圖/達志影像/美聯社)

10度在澳網封王的喬科維奇,尋求個人第11座澳網冠軍、第25座大滿貫金盃,他的每一步都成為後人難以跨越的高牆。喬帥今年位列男單第7種子,今日第3輪交手24歲捷克好手馬哈奇,首盤就充分展示宰制力,以6比1碾壓對手,不過這位37歲傳奇次盤比賽中呼叫了物理治療師進場,他的腹部附近似乎不太舒服,讓人有些憂心,儘管如此,他仍以6比4連拿2盤。

▲喬科維奇直落3盤擊敗捷克24歲選手馬哈奇。(圖/達志影像/美聯社)

第2盤結束後,喬科維奇離場接受治療,在身體出狀況之下,他依然在場上打出高水準表現,第3盤同樣以6比4拿下,僅花2小時22分鐘就挺進16強,這是他生涯第17度闖入澳網第4輪,同時將與馬哈奇的對戰紀錄改寫為2勝1敗。

這是喬科維奇第77度參加大滿貫賽事,第66次進入第4輪,他成為自1988年以來,第2位高齡37歲以上仍能挺進澳網16強的男子選手。

