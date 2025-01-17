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森井翔太郎期待大聯盟首秀！挑戰第4人直闖大聯盟

▲森井翔太郎。（圖／翻攝自X，Kagami_ZakuraSH）

▲森井翔太郎。（圖／翻攝自X，Kagami_ZakuraSH）

記者王真魚／綜合報導

運動家於15日（日本時間16日）宣布，與東京桐朋高校投手森井翔太郎簽訂了小聯盟合約。若他能成功在不經過日本職棒的情況下前往美國職棒並實現大聯盟首秀，將成為繼鈴木誠、田田野數人及田澤純一之後，第四位成功突破的日本投手。

森井在高中生涯中打出45支全壘打，並且以最快153公里的速球引人注目，擁有出色的右投實力，如今邁出了前往夢想中的大聯盟的重要一步。

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過去曾未經過NPB而直接前往美國的主要業餘選手包括2002年被洛基隊選中的外野手坂本充和2009年被國民隊選中的外野手鷲谷修也。他們兩人皆在高中畢業後前往美國並接受教育。2018年，來自松下的吉川峻平投手與響尾蛇隊簽署了小聯盟合約，但最終未能成功升上大聯盟，並於退役前告別職業棒球。最近，25歲的迫勇飛投手上個月與大都會隊簽約。

鈴木誠是1996年成為不經過NPB的首位大聯盟選手，並在大聯盟出賽117場比賽，取得16勝。多田野則於2004年首次在印地安隊登場，總共出賽15場。田澤純一在2013年隨著紅襪隊奪得世界大賽冠軍，並在大聯盟累積了388場出賽。這三位選手成功登上大聯盟，但對於未經過職業棒球的選手而言，這條路無疑是充滿挑戰的。

18歲的森井翔太郎將以「遊擊手兼投手」的二刀流身份加入球隊。根據外媒報導，他的簽約金為150萬美元（約4872萬元台幣），創下日本業餘選手無經過NPB的最高紀錄。

森井在《美國棒球》雜誌的國際前景排名中名列第25位。運動家的官方X（前推特）帳號也公開了森井穿著黃球衣簽名的照片，並以日語寫道，「歡迎來到運動家隊！森井翔太郎選手！」

關鍵字： 森井翔太郎運動家日本投手大聯盟簽約

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