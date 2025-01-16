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台灣小將張佑安、洪敬愷扳倒中國組合　勇闖WTT挑戰賽男雙決賽

▲▼台灣組合張佑安、洪敬愷（右）扳倒中國組合黃友政、陳垣宇。（圖／翻攝自X／World Table Tennis）

▲台灣組合張佑安、洪敬愷（右）扳倒中國組合黃友政、陳垣宇（左）。（圖／翻攝自X／World Table Tennis）

文／中央社

台灣組合張佑安與洪敬愷今天在世界桌球職業大聯盟（WTT）馬斯開特挑戰賽男雙4強，以3比1扳倒中國組合黃友政與陳垣宇，闖進決賽。

世界排名第80的張佑安與洪敬愷上週WTT杜哈球星挑戰賽因罹患感冒、影響發揮，最終止步資格賽，經過調整後，本週轉戰在阿曼舉辦的馬斯開特挑戰賽，這組「一左一右」的搭配，各自打出自身特色。

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張佑安與洪敬愷男雙首輪以直落3橫掃澳洲組合後，8強更是以3比1扳倒第2種子印度組合夏哈（Manush Shah）與塔卡爾（Manav Thakkar）。

張佑安與洪敬愷4強碰上中國組合黃友政與陳垣宇，對手在前一戰拍下台灣組合郭冠宏與黃彥誠。

張佑安與洪敬愷首局以11比7拿下後，次局在10比9領先時，錯過1個局點機會，以11比13讓出。

不過，台灣組合士氣未受影響，以11比9搶下第3局，第4局更在1比2落後情況下，以一波10比1攻勢關門，以11比3迎接勝利。

張佑安與洪敬愷闖進決賽後，將遭遇到世界排名第4的日本組合張本智和與松島輝空，對手剛在前一站杜哈球星挑戰賽奪得亞軍。

關鍵字： WTT桌球張佑安洪敬愷

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