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台籃新希望　謝銘駿被提名麥當勞明星賽大名單

▲謝銘駿被提名麥當勞明星賽。（圖／翻攝自Instagram／socoastacad）

▲謝銘駿被提名麥當勞高中明星賽東區大名單。（圖／翻攝自Instagram／socoastacad）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

曾於2023年奪下HBL男子組MVP的謝銘駿，去年自光復高中畢業後赴美發展。今（16）日，他被提名在全美麥當勞高中明星賽東區大名單中，成為去年「賀家兄弟」賀博（Robert Hinton）後，台灣籃壇史上第2位達成此成就的球員，他的高中教練陳定杰也發文祝賀他，並透露謝銘駿其實因為經費問題本來不敢旅美。

在台灣，大多數高中畢業後才旅美的球員，會多花1年唸預備學校，幫助自己適應美國課業與生活，隔年再正式投入大學。謝銘駿從光復高中畢業後，加入位於佛羅里達州奧蘭多的Southern Coast Academy，這是一所籃球聞名的預備學校。

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麥當勞全明星賽是美國籃壇最具指標性的高中籃球賽事之一，每年會從全美各地提名約700至1000名具潛力的球員，最終遴選24位菁英球員，分成東、西2隊進行對抗賽，喬丹（Michael Jordan）、布萊恩（Kobe Bryant）、詹姆斯（LeBron James）、杜蘭特（Kevin Durant）等傳奇球員，先前也曾參與過麥當勞全明星賽。

台美混血的賀伯去年被評為全美4星高中生，受提名在麥當勞全明星賽西區大名單，成為台灣籃壇史上第1人。而謝銘駿在今年成功被提名在東區的大名單。

▲謝銘駿被提名麥當勞高中明星賽東區大名單。（圖／翻攝自Instagram／mcdaag）

▲謝銘駿被提名麥當勞高中明星賽東區大名單。（圖／翻攝自Instagram／mcdaag）

謝銘駿高中時期的教練陳定杰一早接獲好消息，開心又感動的在Facebook發文祝賀，內容提到謝銘駿在籃球路上其實差點放棄籃球，「記得這孩子在剛升上高中的暑假最後期間，他告訴我他要回家打電玩不打球，那時候我正要放棄時，感謝謝爸爸的支持讓他回心轉意。」

陳定杰表示，是謝銘駿的爸爸一路支持，才成就了現在的謝銘駿，「我常跟銘駿講，打籃球這條路你最該感謝的是你的父親。」

▲光復高中主帥陳定杰，與本季兩大主力謝銘駿、林恩宇。（圖／記者杜奕君攝）

▲光復高中主帥陳定杰（中）、謝銘駿（左）。（圖／記者杜奕君攝）

陳定杰也提到，謝銘駿在高一依然存在退隊念頭，「高一拿下新人王後跟學校老師說他想退隊，學校整個輔導機制動起來輔導這孩子。」他接著表示，謝銘駿啟程旅美也非果斷的決定，「高三畢業後怕經費的問題遲遲不敢出國，我跟他說經費的問題教練會幫你想辦法。」最後，陳定杰再次祝福謝銘駿，並感謝他讓光復高中的學弟們未來面對旅美時會更有信心。

關鍵字： HBL謝銘駿陳定杰光復

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