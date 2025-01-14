NBA單周MVP出爐！國王薩波尼斯雙20、三分命中率75%

Sacramento Kings center Domantas Sabonis and Cleveland Cavaliers guard Darius Garland have been named the NBA Western and Eastern Conference Players of the Week, respectively, for Week 12 of the 2024-25 season (Jan. 6-12). pic.twitter.com/OF9cm7InNe — NBA Communications (@NBAPR) January 13, 2025

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

NBA今（14）日公布東、西區第12周最佳球員。騎士主控賈蘭德（Darius Garland）率隊拿下2勝1敗，場均26分、7.7助攻表現出色，勇奪本周東區最佳球員。西區則由國王中鋒薩波尼斯（Domantas Sabonis）拿下，他繳出場均「雙二十」22分、20.3籃板的可怕數據，且三分球命中率高達75.0％，巨大貢獻助國王單周3戰全勝。

賈蘭德本季第2次當選單周MVP，本周他帶領騎士繳出2勝1敗，場均數據達180俱樂部標準，攻下26分、7.7助攻，投籃命中率52.8％，三分球命中率40.9％，罰球命中率92.9％。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲NBA第12周MVP騎士賈蘭德。（圖／達志影像／美聯社）

西區得主薩波尼斯繼2023年3月後，首次當選周最佳球員，他在本周進攻端大爆發，場均貢獻22分、20.3籃板、7.3助攻、1.3阻攻，投籃命中率61.0％，三分球命中率高達75.0％，國王單周3戰全勝薩波尼斯功不可沒。

Domantas Sabonis is an All-Star. pic.twitter.com/1KfT231DAK — Real Sports (@realapp_) January 12, 2025

截至14日，薩波尼斯所屬的國王換帥後，拉出一波7連勝，戰績來到20勝19敗，位居西區第9；而賈蘭德為主力的騎士則以33勝5敗的成績，位列東區及全聯盟第1。

▲NBA第12周MVP國王薩波尼斯。（圖／達志影像／美聯社）

第12周的單周最佳候選球員還包括：

東區

安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）（公鹿）

康寧漢（Cade Cunningham）（活塞）

哈利伯頓（Tyrese Haliburton）（溜馬）

西亞卡姆（Pascal Siakam）（溜馬）

拉文（Zach LaVine）（公牛）

莫布里（Evan Mobley）（騎士）

波辛基斯（Kristaps Porzingis）（塞爾提克）

坦圖（Jayson Tatum）（塞爾提克）

西區

布克（Devin Booker）（太陽）

杜蘭特（Kevin Durant）（太陽）

迪羅臣（DeMar DeRozan）（國王）

蒙克（Malik Monk）（國王）

艾德華茲（Anthony Edwards）（灰狼）

小傑克森（Jaren Jackson Jr.）（灰熊）

森根（Alperen Sengun）（火箭）

衛斯布魯克（Russell Westbrook）（金塊）