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35歲「網球王子」錦織圭讓2追3大逆轉　苦戰4小時挺進澳網次輪

記者游郁香／綜合報導

35歲的「網球王子」錦織圭今(12)日出戰澳網男單首輪賽事，面對巴西選手蒙泰羅(Thiago Monteiro)，儘管前2盤以4比6、 6比7(4比7)讓出，但錦織圭韌性強大，以7比5、6比2、6比3連趕3盤，苦戰超過4小時後，以總盤數3比2逆轉挺進個人睽違6年的澳網第2輪。

曾高居世界第4的錦織圭，近年深受傷病問題困擾，靠著開季在ATP250等級香港網球公開賽拿下亞軍，他的世界排名一舉上升了32位，排在第74，這是他時隔約2年7個月重返世界前100名，本屆澳網首輪他對陣從資格賽脫穎而出、世界第106的巴西選手蒙泰羅。

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▲▼日本「網球王子」錦織圭讓2追3大逆轉晉級澳網次輪。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本「網球王子」錦織圭讓2追3大逆轉晉級澳網次輪。（圖／達志影像／美聯社，下同）

錦織圭首盤第5局失誤連連，被對手取得破發點，最終他被蒙泰羅放小球誘導而先被破發，隨後也未能成功回破，以4比6丟到第1盤。雙方次盤多次互相保發，盤末第12局，錦織圭握有兩個破發點卻未能把握，兩人一路打到搶七，錦織圭搶七出現關鍵扣殺失誤，以4比7連掉2盤。

陷入險境的錦織圭第3盤力圖振作，對手第10局取得兩個賽點，錦織圭靠著頑強的表現化解危機，第11局成功破發，並保住第12局，以7比5扳回一盤。

▲▼日本「網球王子」錦織圭讓2追3大逆轉晉級澳網次輪。（圖／達志影像／美聯社）

來到第4盤，錦織圭第3局握有破發點，最終以正手制勝球先破發，第5局再次破發，蒙泰羅因左腿不適請求醫療暫停。比賽重新開始後，錦織圭掌控了節奏，連續保發，以6比2再拿下1盤，逼出了決勝盤。

第5盤，錦織圭第3局率先破發，並守住領先優勢，以6比3完成讓2追3大逆轉，苦戰超過4小時搶下個人睽違6年的澳網次輪門票。

錦織圭過往在澳網的最佳成績為8強，他曾在2012、2015、2016、2019年挺進8強，接下來次輪將對陣美國第12號種子保羅和世界第64的地主選手奧康奈爾之間的勝方。

▲▼日本「網球王子」錦織圭讓2追3大逆轉晉級澳網次輪。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 網球澳網錦織圭

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