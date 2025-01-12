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莫蘭特36秒內連2記高難度拋投　灰熊逆轉勝灰狼穩居西區第3

記者游郁香／綜合報導

灰熊今(12)日到明尼蘇達踢館， 一哥莫蘭特(Ja Morant)手感冰冷，整場19投僅5中，命中率暴跌到26.3%，不過他關鍵時刻在36秒內連續命中2記高難度拋投，率隊以127比125反超了比數，加上灰狼「蟻人」艾德華茲(Anthony Edwards)連2次出手絕殺三分不進，灰熊終場就以2分險勝，穩居西區第3。

在主場應戰的灰狼，連續第4戰啟用新陣容，由本季入隊的射手迪文琴佐(Donte DiVincenzo)取代老將康利(Mike Conley)先發，在變陣之後，他們拉出一波3連勝，但這一戰他們帶著103比99、4分領先進入決勝節，最終卻遭到逆轉。

▲▼灰熊莫蘭特、灰狼艾德華茲。（圖／達志影像／美聯社）

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▲灰熊一哥莫蘭特（右）此役打鐵但命中兩記關鍵投籃。（圖／達志影像／美聯社）

終場前54秒，莫蘭特殺到禁區，在籃下有3名防守球員之下，硬是拋進兩分，將比數扳成125平，隨後灰狼本季新同學藍道(Julius Randle)發生要命失誤，這是明尼蘇達全隊整場第19次失誤，灰熊長人小傑克森(Jaren Jackson Jr. )成功抄截，莫蘭特再次展示優異的單打能力，在「蟻人」面前完成超前比數的拋投。

灰熊在最後18.1秒反以127比125領先，迫使灰狼喊出暫停。明尼蘇達一哥艾德華茲終場前7.1秒連2次出手絕殺三分都沒能命中，曼菲斯終場就以127比125帶走勝利，持續以25勝14敗佔據西區第3，僅落後給第2的火箭1場勝差。

▲▼灰熊莫蘭特、灰狼艾德華茲。（圖／達志影像／美聯社）

▲灰熊一哥莫蘭特（右）關鍵時刻上演高難度拋投。（圖／達志影像／美聯社）

莫蘭特此役找不到準星，整場19投僅5中，三分4次出手盡墨，只有12分進帳，另有5籃板、4助攻，不過他決勝時刻拿下價值連城的4分，成了致勝功臣。灰熊這一戰得分最高的是當家長人小傑克森，他貢獻33分、8籃板，後場核心貝恩(Desmond Bane)也繳出21分、5助攻和5籃板。

這一戰雙方的分差從未超過6分，共有25次互換領先，足見戰況之激烈，不過灰熊靠著進攻籃板以21比7碾壓灰狼，整場出手達108次，反觀明尼蘇達只有83次。

灰狼今日以迪文琴佐拿下27分最高，這也是他個人本季新高，一哥艾德華茲熄火，僅得到15分。

▲▼灰熊莫蘭特、灰狼艾德華茲。（圖／達志影像／美聯社）

▲灰狼一哥艾德華茲（右）錯失絕殺三分。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA灰熊灰狼莫蘭特艾德華茲蟻人

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