雷霆一哥有望續8000萬約？　SGA滿意處境：我愛奧克拉荷馬

▲雷霆SGA吉爾吉斯-亞歷山大。（圖／達志影像／美聯社，下同）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

雷霆一哥SGA吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）由於去年入選年度第一隊，今夏若與雷霆續約，年薪有望突破歷史新高達8000萬，眾人都關注他的未來動向。SGA在昨（9）日表示，他對目前處境感到滿意，且不在意雷霆是小市場球隊。

「我愛奧克拉荷馬，我無法想像不在雷霆的情景，市場規模大或小，我並不介意，我喜歡這裡。」SGA堅定表示。

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他接著說，「我每天都帶著笑容去球場，對我來說，金錢某種程度上其實不太重要，只要我能在高水平的環境中，全心投入去做喜歡的事，並且喜愛一起共事的人，市場大小對我來說都無所謂。」

SGA本季帶領雷霆打出西區第1戰績，在最新公布的年度MVP榜單中排行第2，今年有望連續2年入選明星賽先發。

SGA去年入選NBA年度第一隊，獲得今夏能簽下超級頂薪續約的機會。根據ESPN的Bobby Marks計算，SGA若成功續約，他將成為史上第1位單季年薪超過8000萬美元的NBA球員，最高年薪高達8140萬美元（25億6410萬台幣）。