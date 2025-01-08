勇士陷信心危機　柯爾談上籃、罰球表現墊底：要問總管

Steve Kerr notes that the Warriors are “way at the bottom of the league” in layups and free throws. Mentions it is personnel based. Asked about urgency heading toward deadline: “Those are questions for Mike.” pic.twitter.com/43fJ2iHEVE — Anthony Slater (@anthonyVslater) January 8, 2025

記者游郁香／綜合報導

勇士開季打出12勝3敗的強勢表現，現在看來似乎是曇花一現， 包括今(8)日慘輸熱火18分在內，他們這段期間僅拿下6勝15敗，主帥柯爾(Steve Kerr)坦言，團隊出現「信心危機」。至於上籃和罰球表現都在聯盟墊底的慘況，柯爾則指出這是陣容問題，「這些要問(總管)小鄧利維(Mike Dunleavy Jr.)。」

▲勇士主帥柯爾。（圖／達志影像／美聯社）

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勇士交易來「德國軟豆」施洛德(Dennis Schroder)後，還未能見到成效，他自去年12月20日首度披上勇士戰袍出賽以來，僅1場命中率突破5成，今日對熱火再次打鐵，10投2中只有5分進帳，三分則是7投1中，加上近況極佳的「前場大物」庫明加(Jonathan Kuminga)掛傷號，團隊表現持續疲軟。

勇士主帥柯爾指出，對熱火一役的部分問題，在於子弟兵投丟後的態度以及這如何影響他們的防守， 「我不在意投丟，但我在意的是投丟如何影響防守和態度。我們現在士氣低落，但在NBA、在生活中，都沒有自憐自艾的空間，我們必須展現更多鬥志。」

im sure this is a real team https://t.co/xtNXmhspYF pic.twitter.com/e6ByckJrB3 — Automatic (@automaticnba) January 6, 2025

柯爾也坦言，「我認為我們現在正遭受信心危機。你可以看到和感受到這一點……我們現在感到很沮喪。」他提到球隊本季在上籃和罰球表現「處於聯盟底部」，直指這是陣容問題。當被問到在交易截止前的「緊迫性」時，他則說，「那些問題要問小鄧利維。」

▲勇士一哥柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

《ESPN》記者楊米斯克(Ohm Youngmisuk)評論，柯爾雖重申他仍然熱愛這支球隊和現有的陣容，但將「陣容問題」推給了總管小鄧利維。有球迷也感到納悶，「我記得他之前說對目前的陣容很滿意？什麼改變了？整個賽季以來，幾乎所有球員都在錯失輕鬆的上籃機會，我很好奇他們平時訓練都在練些什麼？」

勇士此戰幾乎僅靠天王柯瑞(Stephen Curry)狂砍31分的火力，還有年輕長人傑克森-戴維斯(Trayce Jackson-Davis)從谷底反彈，砍下全隊次高的19分，外加7籃板，不過柯爾高興不起來，「在經歷這樣的比賽後，我不可能對任何事感到興奮。」

「他得了19分，很好。他本季打得不錯，但如果我們沒有競爭力，這有什麼意義？」 顯得有些憤怒的柯爾直言，「如果我們沒有競爭精神、沒有奮鬥意志，不願意在任何情況下去競爭，那我不會坐在這裡談論，『嘿，某某人得了多少分』。很好，誰在乎？重要的是我們要有競爭力，要成為勇士隊，成為我們過去10年一直以來的那支球隊，而不是自怨自艾，這才是我今晚所思考的。」