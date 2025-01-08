運動雲

>

勇士陷信心危機　柯爾談上籃、罰球表現墊底：要問總管

記者游郁香／綜合報導

勇士開季打出12勝3敗的強勢表現，現在看來似乎是曇花一現， 包括今(8)日慘輸熱火18分在內，他們這段期間僅拿下6勝15敗，主帥柯爾(Steve Kerr)坦言，團隊出現「信心危機」。至於上籃和罰球表現都在聯盟墊底的慘況，柯爾則指出這是陣容問題，「這些要問(總管)小鄧利維(Mike Dunleavy Jr.)。」

▲▼勇士一哥柯瑞、主帥柯爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士主帥柯爾。（圖／達志影像／美聯社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

勇士交易來「德國軟豆」施洛德(Dennis Schroder)後，還未能見到成效，他自去年12月20日首度披上勇士戰袍出賽以來，僅1場命中率突破5成，今日對熱火再次打鐵，10投2中只有5分進帳，三分則是7投1中，加上近況極佳的「前場大物」庫明加(Jonathan Kuminga)掛傷號，團隊表現持續疲軟。

勇士主帥柯爾指出，對熱火一役的部分問題，在於子弟兵投丟後的態度以及這如何影響他們的防守， 「我不在意投丟，但我在意的是投丟如何影響防守和態度。我們現在士氣低落，但在NBA、在生活中，都沒有自憐自艾的空間，我們必須展現更多鬥志。」

柯爾也坦言，「我認為我們現在正遭受信心危機。你可以看到和感受到這一點……我們現在感到很沮喪。」他提到球隊本季在上籃和罰球表現「處於聯盟底部」，直指這是陣容問題。當被問到在交易截止前的「緊迫性」時，他則說，「那些問題要問小鄧利維。」

▲▼勇士天王柯瑞生涯首次連2場0助攻。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士一哥柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

《ESPN》記者楊米斯克(Ohm Youngmisuk)評論，柯爾雖重申他仍然熱愛這支球隊和現有的陣容，但將「陣容問題」推給了總管小鄧利維。有球迷也感到納悶，「我記得他之前說對目前的陣容很滿意？什麼改變了？整個賽季以來，幾乎所有球員都在錯失輕鬆的上籃機會，我很好奇他們平時訓練都在練些什麼？」

勇士此戰幾乎僅靠天王柯瑞(Stephen Curry)狂砍31分的火力，還有年輕長人傑克森-戴維斯(Trayce Jackson-Davis)從谷底反彈，砍下全隊次高的19分，外加7籃板，不過柯爾高興不起來，「在經歷這樣的比賽後，我不可能對任何事感到興奮。」

「他得了19分，很好。他本季打得不錯，但如果我們沒有競爭力，這有什麼意義？」 顯得有些憤怒的柯爾直言，「如果我們沒有競爭精神、沒有奮鬥意志，不願意在任何情況下去競爭，那我不會坐在這裡談論，『嘿，某某人得了多少分』。很好，誰在乎？重要的是我們要有競爭力，要成為勇士隊，成為我們過去10年一直以來的那支球隊，而不是自怨自艾，這才是我今晚所思考的。」

關鍵字： NBA勇士柯瑞柯爾

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

啦啦隊3女干擾罰球！對育幼院長大球員唱「5678單親媽媽」炎上

啦啦隊3女干擾罰球！對育幼院長大球員唱「5678單親媽媽」炎上

快訊／陳偉殷前金鶯隊友驚傳過世！來不及過38歲生日

快訊／陳偉殷前金鶯隊友驚傳過世！來不及過38歲生日

桃猿公布教練團完整名單！曾豪駒重返一軍、陳彥夆接任二軍總教練

桃猿公布教練團完整名單！曾豪駒重返一軍、陳彥夆接任二軍總教練

「台灣火球男」張峻瑋尬球速　軟銀第一指名：本來想輕輕投...

「台灣火球男」張峻瑋尬球速　軟銀第一指名：本來想輕輕投...

悍將網羅前兄弟象魔力？球團回應：洋將戰力包含羅戈持續談約中

悍將網羅前兄弟象魔力？球團回應：洋將戰力包含羅戈持續談約中

詐大谷5.5億水原一平「再出奧步」！　3度延後量刑判決

詐大谷5.5億水原一平「再出奧步」！　3度延後量刑判決

火箭22歲榜眼大談差17歲姊弟戀　39歲女友帶與他同齡兒子觀賽

火箭22歲榜眼大談差17歲姊弟戀　39歲女友帶與他同齡兒子觀賽

Thank You柳仲逸！韓國改組教練團備戰WBC　最快月底確定新主帥

Thank You柳仲逸！韓國改組教練團備戰WBC　最快月底確定新主帥

巴特勒發「熱火團隊幫訓練照」引熱議　畢爾：我仍是太陽球員

巴特勒發「熱火團隊幫訓練照」引熱議　畢爾：我仍是太陽球員

快訊／統一獅網羅日職強投！領隊蘇泰安：「賓士哥」已確定簽下

快訊／統一獅網羅日職強投！領隊蘇泰安：「賓士哥」已確定簽下

韓國瑜伽老師沒穿內衣雪乳下壓　撼動90萬網友！IG謝：我愛你們

熱門新聞

啦啦隊3女干擾罰球！對育幼院長大球員唱「5678單親媽媽」炎上

快訊／陳偉殷前金鶯隊友驚傳過世！來不及過38歲生日

桃猿公布教練團完整名單！曾豪駒重返一軍、陳彥夆接任二軍總教練

「台灣火球男」張峻瑋尬球速　軟銀第一指名：本來想輕輕投...

悍將網羅前兄弟象魔力？球團回應：洋將戰力包含羅戈持續談約中

詐大谷5.5億水原一平「再出奧步」！　3度延後量刑判決

讀者回應

﻿

熱門新聞

1啦啦隊干擾罰球！對育幼院長大球員唱「5678單親媽媽」

2陳偉殷前金鶯隊友驚傳過世！

3桃猿教練團公布！曾豪駒重返一軍

4張峻瑋與軟銀一指尬球速

5富邦網羅前兄弟象魔力？球團回應了

最新新聞

1台灣辦拔河世錦賽恐跳票？北市願協助

2斥資3.5億　虎科大將有雲林籃球館

3PLG鋼鐵人4將　雄中開賽後演唱會

4勇士信心危機　上籃、罰球表現墊底

5布克砍39分無用　黃蜂球3弟射下太陽

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

#黃仁勳 拿晶片化身 #美國隊長 召喚雷神槌 #新顯卡 甜甜價曝光 #CES展

#邱軍 撞亡計程車運將！撞擊畫面曝光

邱軍撞死運將涉肇逃　Lulu嘆「極大的悲傷」

【給小貓送飯】飼料碗竟卡住她耐心從門縫抓出　成功吃上飯！

大馬女忘記帶鑰匙　秀特技「像蛇般鑽門縫」成功入屋
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366