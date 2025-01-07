「龍貓」搭公車！曾豪駒暢遊吉卜力世界　重溫童年棒球動畫

▲「龍貓」曾豪駒參加吉卜力展開展記者會嘉賓與Lulu黃路梓茵同台。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

綽號「龍貓」的12強冠軍教頭曾豪駒7日受邀參加《Animage雜誌和吉卜力展》開展活動，特別與「貓公車」及「龍貓」大型場景拍照，也回想起兒時觀看棒球動畫《巨人之星》的回憶。

曾豪駒說：「今天來參加這個展覽，有點像坐時光機的感覺。進去看展之後，看到許多小時候的卡通，像是《風之谷》、《天空之城》、《霍爾的移動城堡》、《巨人之星》，這些都是看過的動畫，都是伴隨自己長大的作品。」

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談到「龍貓」綽號的由來，曾豪駒透露是因為曾經胖到眼睛看不見，他笑說：「是五專時期學長幫我取的。」吉卜力工作室董事依田謙一好奇他是否喜歡這個綽號。曾豪駒回應，「我覺得這個綽號還滿親和的，所以很喜歡。」

▲「龍貓」曾豪駒參加吉卜力展開展記者會。（圖／記者楊舒帆攝）

對於吉卜力動畫的影響，曾豪駒坦言：「現在要看一整部比較有難度，但電視重播時都會看一下，也會陪小孩子看。小時候看過《巨人之星》，又是打棒球的，所以印象特別深刻。」

這次《Animage雜誌和吉卜力展》特別為台灣站打造全球首次展出的大型拍照場景，完美呈現Animage雜誌封面中的吉卜力動畫，曾豪駒與LuLu化身動畫主角，留下精彩畫面。

▲「龍貓」曾豪駒參加吉卜力展開展記者會嘉賓與Lulu黃路梓茵同台。（圖／記者楊舒帆攝）