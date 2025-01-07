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TPBL雲豹高錦瑋力壓林書豪！「洋將等級」數據榮獲12月MVP

▲▼TPBL12月MVP高錦瑋、12月最佳洋將沃許本。（圖／TPBL提供）

▲TPBL12月MVP高錦瑋。（圖／TPBL提供）

記者游郁香／綜合報導

TPBL今日(7日)公布2024-25賽季12月MVP與最佳外援，分別由桃園台啤永豐雲豹高錦瑋與新北國王沃許本（Jason Colin Washburn）獲此殊榮。

雲豹本季在幾名主力轉隊後，開季前並不被看好，但團隊仍士氣高昂，屢屢打出驚奇，高錦瑋無疑是挑起大樑的核心人物，特別是去年12月22日對戰特攻的比賽中，他繳出15分、8助攻和7籃板接近大三元的數據，不僅展現出色的得分能力，更在場上扮演球隊的指揮官，充分發揮領袖魅力。

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高錦瑋12月份場均21.1分、5.9助攻、4.6籃板、2.3抄截，效率值高達20.8，無敵數據甚至能比肩最佳外援候選者，穩定表現和對比賽的掌控力，讓他在26位專業媒體選票中，取得15張5分票，1668張球迷選票，加權後以總佔比33.5%，擊敗勁敵新北國王林書豪(30.8%)、李愷諺(11.4%)與陳懷安(9.5%)，當之無愧地成為12月MVP。

▲▼TPBL12月MVP高錦瑋、12月最佳洋將沃許本。（圖／TPBL提供）

▲12月最佳洋將沃許本。（圖／TPBL提供）

外援部分，新北國王沃許本在12月28日對戰海神的比賽中，面對落後逆境，一次次強勢籃下進攻和關鍵防守不僅穩住球隊的士氣，也成功打破了海神的節奏，該場沃許本進帳24分、16籃板雙十數據，讓國王隊在激烈的延長賽中成功翻盤，贏得了關鍵勝利。

沃許本強勢的籃下對抗，並以不懈的拚勁和穩定的表現，帶領新北國王在12月取得4場勝利。這段期間，他場均能貢獻21.6分、11.2籃板、1.2阻攻和1抄截，並以效率值28.2位列所有外援中最高，顯示出其全能的場上表現。選票部分，獲媒體16張5分票與2124張球迷選票，成功以總佔比40.3%擠下艾德的20.5%，拿下12月最佳外援獎項。

關鍵字： TPBL雲豹高錦瑋新北國王沃許本

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