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「桌球教父」莊智淵正式退出世界排名　專心培養下個台灣新星

▲▼中華男團莊智淵、高承睿。（圖／達志影像／美聯社）

▲桌球教父莊智淵正式退出世界排名。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

國際桌總(ITTF)今(7)日公布今年第2周世界排名，名單上已不見上周排在男單第44的「桌球教父」莊智淵，據了解，老莊上周正式提交退出世界排名的申請。43歲的老莊在賽場馳騁35年，在第6度征戰奧運成為台灣史上第1人後，他就決定要卸下球員身份，去年9月的WTT冠軍賽澳門站成為他的最終戰。

憑藉對桌球的熱愛與從不停止追求進步的心態，莊智淵在賽場征戰長達35年，見證了世代交替。他2002年贏得國際桌總巡迴賽總決賽男單冠軍後，與德國波爾(Timo Boll)、中國王皓躍居世界桌壇3大新星，2003年底世界排名來到新高的第3。

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多年來莊智淵都是中華隊的固定班底，他2023年完成個人第7次的亞運之旅，去年第6度登上奧運殿堂，成為台灣史上第1人。寶刀未老的他，去年4月度過43歲生日前，還贏得WTT貝魯特支線系列賽冠軍，收下睽違680天的職業賽冠軍。

▲台灣「桌球教父」莊智淵退役，「怪物少年」張本智和鞠躬致意 。（圖／中華奧會提供）

▲「桌球教父」莊智淵（左）去年夏天第6度征戰奧運 。（圖／中華奧會提供）

巴黎奧運結束後，莊智淵就決定要卸下球員身份，他開玩笑說，「這次生產出柚子(高承睿)，看能不能再產出一些鳳梨、蘋果。」儘管他去年9月因德國名將奧恰洛夫(Dimitrij Ovtcharov)傷退，臨時遞補參加WTT冠軍賽澳門站，但止步首輪後，他重申將專心培養後進，10月的杜哈支線賽，是他轉任教練後的處女秀。

在本周的世界排名上「已不見莊智淵」，他上周名列男單第44，據了解，他上周已透過中華桌協向ITTF申請退出世界排名，正式結束國際賽生涯。

莊智淵去年巴黎奧運僅參加團體賽，交棒給愛徒高承睿，頗有「傳承」的意味。他在賽場上屹立不搖，「長青」程度令人讚嘆，他親眼見證世代傳承，更從2008年就開設「智淵桌球運動館」替台灣培育更多桌球好手，為後輩樹立榜樣，也與年輕一輩互相砥礪，一起為夢想努力。

▲▼巴黎奧運台灣桌球代表隊莊智淵、高承睿返國。（圖／記者李毓康攝）

▲莊智淵與愛徒高承睿。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 桌球莊智淵

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