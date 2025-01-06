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勇士狂輸國王30分！　主帥柯爾「不震驚」發言被罵翻

記者游郁香／綜合報導

勇士今(6)日「背靠背」出戰少了一哥福克斯(De'Aaron Fox)的國王，首節就陷入21比36雙位數落後，半場更被拉開24分差距，終場以99比129慘輸30分，賽後主帥柯爾(Steve Kerr)冷靜地說，「輸就是輸，這並不比其他失利更令人震驚。」引起灣區球迷不滿，有人大罵，「你根本不在乎這支球隊，你這個怪人。」

▲▼勇士一哥柯瑞、主帥柯爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士主帥柯爾。（圖／達志影像／美聯社）

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灣區軍團開季短暫打出12勝3敗的佳績，在那之後他們僅取得6勝14敗，一路跌出西區前8名，前一場又折損前場大物庫明加(Jonathan Kuminga)，他的右腳踝外側嚴重扭傷，至少得休養3周，等於最少會缺席11場比賽，對勇士來說無疑是雪上加霜。

勇士今日在主場迎戰少了一哥福克斯的國王，儘管天王柯瑞(Stephen Curry)輪休1場後回歸，以12投8中砍下26分、7籃板和1抄截，但團隊從開賽就表現疲軟，首節就落後15分，上半場打完更被拉開20分以上的差距，前3節結束，他們已落後達30分，比賽早早失去懸念。

▲▼勇士一哥柯瑞、主帥柯爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士主帥柯爾。（圖／達志影像／美聯社）

勇士終場以99比129慘敗，賽後主帥柯爾淡定表示，這場慘烈的敗仗與其他失利沒有什麼不同，「輸就是輸。這並不比其他失利更令人震驚。這就是當今的NBA，比賽節奏非常快，有這麼多三分球。」

「有些夜晚比賽會朝著你期望的方向發展，有些夜晚則相反。我覺得國王打得非常出色，他們打了一場精彩的比賽，我們只需要重整旗鼓。」柯爾如此說道。

國王此役飆進19顆三分，三分命中率達到44.2%，遭到狂轟猛炸的勇士則出現多達22次失誤。

▲▼勇士一哥柯瑞、主帥柯爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士一哥柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

值得一提的是，柯爾賽後淡定的態度，引起部分勇士迷不滿，在社群媒體X上怒罵，「在這種情況下，任何其他教練都會被解僱。」「這傢伙剛才說輸就是輸？你根本不在乎這支球隊，你這個怪人。」「哥們，這是你最好的球員的最後幾年，你卻不擔心能否給他最後一次贏得冠軍戒的機會？幫勇士換一個渴望勝利的教練。」

關鍵字： NBA勇士柯爾柯瑞

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