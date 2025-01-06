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俞俊安新年首戰哨兵高球賽並列第44　松山英樹破紀錄奪冠

▲▼俞俊安首輪賽事同樣抓下2鳥、1老鷹，不過有6柏忌，目前以高於標準桿2桿的73桿，並列第49位。（圖／達志影像／美聯社）

▲台灣高球好手俞俊安。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

2025年PGA開幕戰哨兵高球賽今天進行最終回合，台灣唯一參賽的俞俊安以4天低於標準13桿的279桿、並列第44名作收，冠軍由日本名將松山英樹帶走。

PGA哨兵高球賽原名為Sentry Tournament of Champions（美巡冠軍賽），意指只有上個賽季拿到美巡賽冠軍的球員才有資格參加，而去年10月獲得桑德斯農場錦標賽冠軍的俞俊安，因此獲得參賽資格。

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不過，美巡賽為了增加參賽陣容的精彩度，2年前增加了巡迴錦標賽（The Tour Championship）的30強高手，獎金加碼至2000萬美元（約新台幣6.6億元），今年共有59人參賽。

▲▼台灣高球好手俞俊安贏得首座美巡賽冠軍。（圖／翻攝自Facebook／PGA TOUR）

▲俞俊安去年贏得首座美巡賽冠軍。（圖／翻攝自Facebook／PGA TOUR）

俞俊安首輪繳出73桿後隨即回穩，第2、3回合分別繳出68、70桿，今天最終回合儘管出現一次雙柏忌，但全場抓7博蒂，表現依舊出色繳出68桿，最終就以279桿結束新賽季首戰。

日本高球名將松山英樹，4回合分別繳出驚人的65、65、62、65桿，並以4天低於標準35桿的257桿奪冠，笑納360萬美元（約新台幣1.19億元）的高額冠軍獎金。

松山英樹低於總桿數35桿的成績，打破史密斯（Cameron Smith）在2022年保持低於總桿數34桿的賽史紀錄。松山英樹拿到生涯第11座美巡賽冠軍，也是他過去10個月來的第3冠。

關鍵字： PGA高球俞俊安

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