詹皇喊暫停被無視：裁判說他在看球　湖人40秒3要命失誤釀禍

LeBron James tried calling for a time out before the Lakers' costly clutch turnover against the Rockets ????pic.twitter.com/GN6Y55sgBi — ClutchPoints (@ClutchPoints) January 6, 2025

記者游郁香/綜合報導

過去9戰7勝的湖人今(6)日作客西區強敵火箭,最後7秒僅落後3分,洛城發邊線球,意識到接球有困難的天王詹姆斯(LeBron James)比出暫停手勢,但裁判沒有理會,詹皇被迫犯規凍結時間,加上戴維斯(Anthony Davis)終場前4.1秒也被抓進攻犯規,湖人終場以115比119飲恨。

Here’s the video - shows how close it was https://t.co/69Tf7KLt2b pic.twitter.com/PgLPzr1WCJ — Dan Woike (@DanWoikeSports) January 6, 2025

湖人此役開賽慢熱,首節陷入22比36、14分落後,上半場打完被拉開18分差距,不過他們第3節展開猛烈反擊,拉出40對24的逆襲,將比數逼近到89比91,重拾贏球希望。終場前1分11秒,戴維斯砍進25呎三分,詹姆斯也在最後8秒拿下兩分,將分差縮小到2分。

▲湖人天王詹姆斯。(圖/達志影像/美聯社)

湖人趕緊犯規凍結時間,將火箭中鋒森根(Alperen Sengun)送上罰球線,對方兩罰1中,分差來到3分,洛城喊暫停佈置戰術。暫停後由小將克里斯蒂(Max Christie)發邊線球,意識到接球有困難,詹姆斯隨即比出暫停手勢,但裁判並未理會,最後演變成克里斯蒂遭抄截,詹皇只能出手犯規。

LeBron James wasn’t granted a timeout - ball comes into a play a frame after this. Lakers turn it over and will go on to lose pic.twitter.com/D6sOmNdmfh — Dan Woike (@DanWoikeSports) January 6, 2025

湖人記者記者沃克(Dan Woike)貼出他在場邊拍攝的照片,可以看到詹姆斯在克里斯蒂把球傳出去前,就已經做出暫停手勢,裁判「無視」詹皇的舉動引起爭議。

▲湖人天王詹姆斯(左)。(圖/達志影像/美聯社)

更糟糕的是,湖人最後的反攻機會,以戴維斯被抓進攻犯規告終,洛城終場只能以115比119飲恨。紫金大軍最後40秒共出現3次要命失誤,包括詹姆斯被吹進攻犯規、克里斯蒂發球遭抄截和戴維斯被抓進攻犯規。

談到喊暫停卻被無視,詹姆斯賽後強調,自己「絕對」應該被給予一次暫停,他透露裁判向他解釋,自己當時在看球。不過他認為這並不是輸球的主因,「我們讓對手獲得太多二次得分機會,進攻籃板殺死了我們。」

小將克里斯蒂也扛起責任,直言自己當時該主動叫暫停,「作為發球者,我需要更清楚情況,並在那個時刻做出更好的決定。」

▲湖人詹姆斯、戴維斯(左)。(圖/達志影像/美聯社)

對於自己最後4.1秒被抓進攻犯規, 戴維斯相當不滿,「最後一球,那是一個非常糟糕的判罰。哈樂戴(Aaron Holiday)在抓我的手臂……他在假摔,抓著我的手臂然後倒下。」

戴維斯這一戰空砍了30分、13籃板;詹姆斯則貢獻21分、13籃板和9助攻的準大三元數據。