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詹皇喊暫停被無視：裁判說他在看球　湖人40秒3要命失誤釀禍

記者游郁香／綜合報導

過去9戰7勝的湖人今(6)日作客西區強敵火箭，最後7秒僅落後3分，洛城發邊線球，意識到接球有困難的天王詹姆斯(LeBron James)比出暫停手勢，但裁判沒有理會，詹皇被迫犯規凍結時間，加上戴維斯(Anthony Davis)終場前4.1秒也被抓進攻犯規，湖人終場以115比119飲恨。

湖人此役開賽慢熱，首節陷入22比36、14分落後，上半場打完被拉開18分差距，不過他們第3節展開猛烈反擊，拉出40對24的逆襲，將比數逼近到89比91，重拾贏球希望。終場前1分11秒，戴維斯砍進25呎三分，詹姆斯也在最後8秒拿下兩分，將分差縮小到2分。

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▲▼湖人詹姆斯、戴維斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人天王詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

湖人趕緊犯規凍結時間，將火箭中鋒森根(Alperen Sengun)送上罰球線，對方兩罰1中，分差來到3分，洛城喊暫停佈置戰術。暫停後由小將克里斯蒂(Max Christie)發邊線球，意識到接球有困難，詹姆斯隨即比出暫停手勢，但裁判並未理會，最後演變成克里斯蒂遭抄截，詹皇只能出手犯規。

湖人記者記者沃克(Dan Woike)貼出他在場邊拍攝的照片，可以看到詹姆斯在克里斯蒂把球傳出去前，就已經做出暫停手勢，裁判「無視」詹皇的舉動引起爭議。

▲▼湖人詹姆斯、戴維斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人天王詹姆斯（左）。（圖／達志影像／美聯社）

更糟糕的是，湖人最後的反攻機會，以戴維斯被抓進攻犯規告終，洛城終場只能以115比119飲恨。紫金大軍最後40秒共出現3次要命失誤，包括詹姆斯被吹進攻犯規、克里斯蒂發球遭抄截和戴維斯被抓進攻犯規。

談到喊暫停卻被無視，詹姆斯賽後強調，自己「絕對」應該被給予一次暫停，他透露裁判向他解釋，自己當時在看球。不過他認為這並不是輸球的主因，「我們讓對手獲得太多二次得分機會，進攻籃板殺死了我們。」

小將克里斯蒂也扛起責任，直言自己當時該主動叫暫停，「作為發球者，我需要更清楚情況，並在那個時刻做出更好的決定。」

▲▼湖人詹姆斯、戴維斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人詹姆斯、戴維斯（左）。（圖／達志影像／美聯社）

對於自己最後4.1秒被抓進攻犯規， 戴維斯相當不滿，「最後一球，那是一個非常糟糕的判罰。哈樂戴(Aaron Holiday)在抓我的手臂……他在假摔，抓著我的手臂然後倒下。」

戴維斯這一戰空砍了30分、13籃板；詹姆斯則貢獻21分、13籃板和9助攻的準大三元數據。

關鍵字： NBA湖人詹姆斯詹皇戴維斯AD

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