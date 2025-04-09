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王齊麟、邱相榤亞錦賽首秀開紅盤　「左手重砲」林俊易復仇晉16強

▲「麟榤配」王齊麟、邱相榤。（圖／Badminton Photo提供）

▲王齊麟與邱相榤首度在亞錦賽合作即旗開得勝，晉級男雙16強。（圖／Badminton Photo提供）

記者游郁香／綜合報導

「麟榤配」王齊麟、邱相榤今（9）日首度登上亞錦賽舞台，僅花35分鐘就以21比19、21比12擊退印度組合羅伊與帕拉希克，順利挺進16強。「左手重砲」林俊易也以直落2力退馬來西亞好手梁峻豪，終止對戰2連敗，前進次輪賽事。

本屆亞錦賽在中國寧波舉行，王齊麟在巴黎奧運後與宣布退休的李洋拆夥，改搭邱相榤，目前「麟榤配」名列世界第18，首輪碰上世界第48的印度組合羅伊、帕拉希克。「麟榤配」開賽1比4落後，迅速調整節奏後，反以11比9進入技術暫停，局末雖被追成19平，所幸關鍵時刻穩住陣腳，以21比19先下一城。次局則在7比7平手後打出6比1猛攻，一鼓作氣以21比12拿下勝利。

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▲▼「麟榤配」王齊麟、邱相榤。（圖／Badminton Photo提供）

▲王齊麟坦言首局被追平時想起全英公開賽被逆轉畫面，所幸穩住心態拿下勝利。（圖／Badminton Photo提供）

本屆台灣男雙取得滿額4席，「麟榤配」成為首個晉級16強的組合。王齊麟賽後接受《中央社》訪問時坦言，首局末段被追平，讓他不禁回想起今年全英公開賽被逆轉的畫面，內心有些慌張，打法也變得保守，還好最終頂住壓力拿下第1局。

男單方面，林俊易也繳出亮眼表現，他以21比11、21比19擊敗馬來西亞選手梁峻豪，終止對戰2連敗。林俊易曾在2023年香港公開賽及2024年西班牙大師賽兩度不敵梁峻豪，這次終於成功復仇，挺進男單16強。

▲▼左手重砲林俊易。（圖／VCG）

▲林俊易成功終結對梁峻豪的2連敗，挺進亞錦賽男單16強。（圖／VCG）

林俊易目前世界排名第13，他在今年3月的歐洲賽事重拾信心，法國名人賽獲亞軍、瑞士公開賽挺進4強。此次亞錦賽他以第7種子參賽，首局主導比賽節奏，在5比4後連拿7分，21比11先馳得點，第2局再以21比19拿下。

林俊易去年曾打入亞錦賽男單8強締造個人最佳紀錄，今年期望再次突破。他下一輪將迎戰中國好手陸光祖，雙方生涯2度交手， 林俊易還沒贏過。

關鍵字： 羽球亞錦賽王齊麟邱相榤林俊易麟榤配

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