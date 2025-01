羅斯致敬儀式飆淚　飆風玫瑰：謝謝芝加哥讓我變得偉大

▲「飆風玫瑰」羅斯在致敬儀式眼淚不止。(圖/路透,下同)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

「飆風玫瑰」羅斯(Derrick Rose)去年9月宣布結束15年NBA生涯,公牛在今(5)日對尼克的比賽中場舉行了致敬儀式,羅斯在公牛時期的好戰友諾亞(Joakim Noah)、總教練席波杜(Tom Thibodeau)都到場發表演講,場面感人,讓羅斯淚流滿面。

"So thank you, Chicago, for forcing me to be great."



Derrick Rose addresses Bulls fans at the UC. pic.twitter.com/Lqza3tSlio