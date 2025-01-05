羅斯致敬儀式飆淚　飆風玫瑰：謝謝芝加哥讓我變得偉大





▲「飆風玫瑰」羅斯在致敬儀式眼淚不止。（圖／路透，下同）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）去年9月宣布結束15年NBA生涯，公牛在今（5）日對尼克的比賽中場舉行了致敬儀式，羅斯在公牛時期的好戰友諾亞（Joakim Noah）、總教練席波杜（Tom Thibodeau）都到場發表演講，場面感人，讓羅斯淚流滿面。

"So thank you, Chicago, for forcing me to be great."



Derrick Rose addresses Bulls fans at the UC. pic.twitter.com/Lqza3tSlio [廣告]請繼續往下閱讀... January 5, 2025

羅斯是2008年NBA的選秀狀元，是2008-08賽季的新人王，他在公牛待了7個賽季，之後轉戰尼克、騎士、灰狼、活塞、灰熊。羅斯在2011年奪得NBA當年的MVP，當時年僅22歲，成了NBA史上最年輕的MVP得主，其他榮譽包含3度入選全明星賽、1次年度第1隊、1次年度新秀第1隊、1次技術挑戰賽冠軍，也曾代表美國隊出戰世界盃奪得2010、2014年2面金牌。

羅斯開場表示，「我非常感謝今晚在場的每個人，感謝每位參與過這段故事、這段旅程的人，無論是好的故事、壞的故事，還是醜陋的故事，此刻是為每個人而生的慶祝時刻。」

羅斯是芝加哥人，成長過程有一大段是在芝加哥度過，「我知道這裡的人表達愛的方式很嚴厲，你懂的，我是說真的很嚴厲。」他接著說，「我剛剛跟朋友說，有時你可能會忘了表達愛，只是一味地展現強硬的態度。但當我回到這裡時，我意識到自己就是在那種嚴厲的愛中成長的，所以我現在只想把愛表現出來。當然，該強硬的時候還是會強硬，但不需要每時每刻都這麼強硬。」

公牛選擇在尼克來訪的時候舉行致敬儀式，讓羅斯最熟悉的教練席波杜也能參與。羅斯過去曾替尼克效力過4個賽季，公牛和尼克本場的球員都穿上了印「1.4.25」字樣的特製球衣，這代表了羅斯在公牛、尼克、西蒙高中3個球隊中所披上的球衣號碼，且也恰好與儀式的日期重合（芝加哥當地時間為2025年1月4日），芝加哥也將這天正式訂為「羅斯日」。

Happy Derrick Rose Day to all pic.twitter.com/akquev97yP — Chicago Bulls (@chicagobulls) January 4, 2025

席波杜在儀式上對羅斯表達敬意，他表示羅斯是聯盟中最受喜愛的球員，隨後讚揚了羅斯在遇到挫折時的堅韌，「我一直說，衡量一個男人的真正標準是他如何面對困難，而沒有人比他做得更好。他從不放棄，總能找出方法克服困難，我為他感到高興，也為他擁有的職業生涯感到驕傲，他是名人堂級別的球員，這一點我毫不懷疑。」

羅斯在中場儀式上對回顧了自己自6年級以來所承受的期待，並講述了自己職業生涯的高低起伏，最後再次感謝自己的家鄉，「謝謝你，芝加哥，謝謝你讓我變得偉大。」